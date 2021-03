Clermont - Paris: le train du matin de retour... à petite vitesse

Un des Clermont - Paris du matin devrait être remis en circulation, à la fin du mois. La suppression temporaire de la moitié des trains a fait beaucoup réagir mais la SNCF reste toujours aussi discrète et ne confirme pas le retour de ce train du matin.

Lundi matin, France Bleu Pays d'Auvergne annonçait la modification du plan de transport entre Clermont et Paris et la suppression temporaire de la moitié des trains entre l'Auvergne et la capitale. Une information qui fait très vite réagir. Les politiques en premier lieu, les usagers, ceux qui empruntent régulièrement la ligne, mais toujours pas la SNCF.

La compagnie ferroviaire a supprimé les trains sans la moindre communication, premier problème. Parmi les trains supprimés, il y a les deux du petit matin, qui permettent d'arriver à Bercy vers 9 heures, second problème. Il est impossible d'être à Paris avant midi, difficile à concevoir. Et pourtant, c'est le cas depuis lundi et probablement pour encore quelques semaines.

Aujourd'hui, la SNCF ne confirme pas le retour du train du matin, annoncé pourtant pas les élus. Une communication minimale, pour ne pas dire inexistante, et encore plus prudente aujourd'hui que les politiques se sont emparés du dossier. Car le tollé de lundi est devenu une action concertée ce mardi. Les coups de fil se sont multipliés, jusqu'à obtenir (partiellement) satisfaction.

Le retour du train du matin mais pas tout de suite

Le train du matin, celui qui part de Clermont à 5H29, devrait donc à nouveau circuler, c'est acquis même si la SNCF ne le confirme pas. Reste à savoir quand il roulera à nouveau. Aucune date n'est avancée, l'association Objectif Capitale indique que ce sera "dans les meilleurs délais". Encore flou, on sait juste que ce sera vers la fin du mois.

Une modification à la marge. En attendant, c'est toujours le plan de circulation en vigueur depuis lundi qui s'applique; le train de 8H27 reste le premier à partir de la gare de Clermont. La réduction de la desserte qui devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois et probablement même tout le mois d'avril.

Et la ligne Clermont - Paris va toujours aussi mal. Hier, c'est un incendie à bord du train de 10H27, qui a provoqué un nouveau retard (incident inédit). Rien de grave mais les voyageurs ont été débarqués en gare de Montargis et ont terminé leur voyage dans un train de banlieue, avec deux heures de retard.