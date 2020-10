Ligne SNCF Clermont - Paris: diagnostic d'une ligne malade

Jean Castex est en visite à Clermont-Ferrand ce lundi matin, accompagné par deux ministres délégués (Transports et Logement). Le premier Ministre sera très attendu par les auvergnats, sur le Clermont - Paris et ses retards récurrents ainsi que sur la sauvegarde des petites lignes.

En janvier 2011, la SNCF annonçait un plan de restructuration pour 12 lignes malades. Parmi elles, la ligne Intercités Clermont-Paris. La SNCF promettait des améliorations dans les deux ans. Neuf ans plus tard, les voyageurs auvergnats n'ont pas vraiment l'impression que les choses se sont arrangées, ils ont même le sentiment que cela a empiré. Les trois jours successifs de problèmes, dimanche, lundi et mardi dernier l'ont une nouvelle fois rappelé.

Il faut du temps pour améliorer les choses dans le monde ferroviaire; neuf ans cela paraissait raisonnable. Pourtant Jean-Baptiste Djebbari et Guillaume Pépy ont demandé quelques années de plus lors de leur visite à Clermont il y a un an, donnant rendez-vous en 2025. Très optimistes, certains auvergnats avaient voulu croire que cette visite allait permettre d'améliorer rapidement la situation catastrophique de la ligne, ils déchantent aujourd'hui.

Et il ne faut toujours pas attendre de miracle de cette visite ministérielle en nombre. Jean Castex doit signer un pacte ferroviaire avec la région Auvergne - Rhône-Alpes avant ensuite de se consacrer à d'autres sujets comme la rénovation énergétique des bâtiments. Le premier Ministre devrait rester assez général et laissera la mission délicate d'annoncer de véritables améliorations à Jean-Baptiste Djebarri, accompagné par Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs (pas de Jean-Pierre Farandou, le grand patron de la SNCF). Le ministre délégué aux Transports devrait en dire plus en fin de matinée lors de l'installation du comité de ligne, plusieurs fois reportée.

9 minutes? Et quand?

De toute façon, améliorer la liaison Clermont - Paris coûtera cher et sera long. Par exemple gagner du temps en augmentant la vitesse de 160 à 200 km/h impose d'abord de supprimer les passages à niveau. La section entre Riom et Thuret, avec de grandes lignes droites et des courbes à large rayon, est favorable à la grande vitesse mais elle compte une dizaine de passages à niveau, dont certains sur des chemins ruraux. Il faudrait les remplacer par une demi-douzaine de ponts, ce qui prendra plusieurs années et coûtera cher. Il faut aussi modifier en profondeur la signalisation sans oublier quelques travaux annexes, ce qui donne une petite idée des investissements colossaux à réaliser tout au long de la ligne.

Lors de sa visite à Clermont-Ferrand il y a un mois, Emmanuel Macron avait laissé entendre que les annonces prévues aujourd'hui allaient faire de gagner neuf minutes sur le trajet Clermont - Paris. De quoi faire rire jaune les auvergnats puisque cela permettrait tout juste de regagner le temps de trajet perdu depuis une dizaine d'années. Et reste à savoir à quelle échéance, 2021 ou bien 2025?

Ce qui provoque les retards

Du matériel en fin de vie

La ligne est exploitée avec du matériel âgé. Les rames sont composées de sept anciennes voitures Corail construites dans les années 70 et rénovées depuis. Elles sont toujours confortables, voire plus que certains matériels modernes, mais elles accusent tout de même leur âge, en particulier la climatisation qui a tendance à lâcher en été. Elles sont tirées par des locomotives un peu plus récentes mais qui sont de plus en plus sujettes à des pannes. Avant le confinement, la SNCF avait même loué des locomotives à une autre activité (la compagnie ferroviaire est divisée en activités différentes, séparées administrativement et comptablement), en l'occurrence l'Infrastructure, pour palier le manque de locomotives en état de fonctionnement.

Une locomotive "jaune poussin" de l'Infra arrive en gare de Clermont le 22 février dernier © Radio France - Emmanuel Moreau

Treize rames sont dédiées à la liaison Clermont - Paris, deux rames pouvant circuler ensemble pour les trains les plus chargés. En théorie, il existe une rame et une locomotive (et un mécanicien) de réserve à chaque terminus. Pas certain que cela soit toujours le cas actuellement puisque plusieurs trains ont été annulés lundi et mardi, après une panne en ligne. Il n'y avait pas le matériel nécessaire pour remplacer le train qui n'était pas arrivé à destination.

Des rames neuves ont été commandées (12 seulement!) au constructeur espagnol CAF. Elles devraient être livrées en 2023 et 2024, il faudra tenir d'ici là, ce qui semble de plus en plus compliqué.

Une infrastructure pas assez performante

La ligne du Bourbonnais (son surnom cheminot) n'est pas partout une ligne moderne. Le moindre grain de sable peut rapidement se traduire par des retards en cascade. C'est par exemple le cas pour la signalisation qui ne permet pas un grand débit entre Montargis et Nevers. Un retard peut vite s'aggraver sur cette section.

A l'approche de Paris, le trafic de grande banlieue et des TER Bourgogne-Franche-Comté est important. Le moindre retard risque là encore de s'amplifier, le Clermont - Paris devant s'insérer dans ce flux. C'est encore plus vrai à l'approche de la capitale, où l'arrivée en gare de Bercy n'arrange pas les choses: elle fait perdre deux minutes par rapport à une arrivée en gare de Lyon.

Certaines sections sont très sinueuses et imposent des limitations de vitesse. La dernière (petite) rectification du tracé remonte à 1986, lorsque le tunnel de Saint-Pierre-Le-Moûtier (au sud de Nevers) avait été supprimé et remplacé par une déviation. En revanche, le virage suivant n'a jamais été repris, contrairement à ce qui était prévu. Des travaux qui devaient permettre de rouler à 200 km/h. Une vitesse qu'il est possible de pratiquer sur seulement 50 kilomètres, insuffisant pour vraiment gagner du temps sur le parcours. Cela permet tout au plus de rattraper deux ou trois minutes de retard. Le 200 km/h qu'il n'est apparemment pas possible de pratiquer en ce moment en raison de travaux, ce qui ne confirme pas la SNCF.

La grande muette SNCF

La compagnie ferroviaire n'est pas vraiment plus performante pour répondre aux questions. Il faut dire que son découpage en activités ne favorise pas les choses, chaque activité ayant tendance à se renvoyer la balle. En temps normal, il est difficile d'avoir des réponses, c'est impossible avant la visite du premier Ministre. La SNCF n'a pas répondu à nos demandes, pourtant simples: le taux de ponctualité, le nombre de rames disponibles actuellement, le compte twitter promis il y a un an, ou encore les problèmes de signalisation du côté d'Issoire, toujours pas réparés depuis plusieurs semaines et qui font perdre du temps cette fois aux TER. Les réponses sont, officiellement, réservées à la visite du premier ministre, en espérant qu'il sera possible d'avoir des réponses précises.

Le fantasme du TGV

Les auvergnats rêvent d'une ligne à grande vitesse desservant les principales villes de la région. Le projet est rangé dans les cartons, probablement pour longtemps. Une ligne Paris - Auvergne ne serait pas rentable. C'est pour cela que le projet étudié était celui d'une nouvelle ligne Paris - Lyon, desservant au passage des régions oubliées par la grande vitesse: le centre (Orléans et Bourges), l'Auvergne et la Loire (Roanne et Saint-Etienne,, qui est déjà desservie mais qui gagnerait près d'une heure). Cette ligne n'a de chances de voir le jour que si la ligne TGV Paris - Lyon arrive à saturation, autrement dit dans un futur assez éloigné.

Des questions aussi pour les petites lignes et le fret

Elle représentent près de 80% du réseau ferré auvergnat. Un réseau déjà amputé de nombreuses lignes depuis quelques années. Pas ou peu d'entretien, un ou deux trains par jour, obligé parfois de souvent rouler à 30 km/h sur une voie en mauvais état, peu de voyageurs et une suppression souvent brutale de la desserte, le schéma est le même sur les lignes où les trains ont disparu.

Un des derniers TER en gare du Mont-Dore avant sa fermeture © Radio France - Emmanuel Moreau

Les dernières en date sont Laqueuille - Eygurandes (liaison Clermont - Brive et Limoges), Volvic - Le Mont Dore, Thiers - Boën (liaison Clermont - Saint-Etienne). La SNCF s'est même empressée de supprimer des installations de sécurité, comme à La Bourboule, compliquant sérieusement un éventuel retour d'un TER. Et d'autres lignes sont menacées, à commencer par celle de l'Aubrac. Il pourrait bien ne plus avoir le moindre train de voyageurs entre Neussargues et Saint-Chély-d'Apcher (et sur le viaduc de Garabit) en 2021.

La dernière chance de survie de l'Aubrac est le train de fret qui y circule encore trois fois par semaine, un train de bobines d'acier à destination de l'usine Arcélor de Saint-Chély-d'Apcher. Une desserte indispensable pour le maintien de ce site. Mais le fret est lui aussi en difficulté. Le train des eaux du Mont-Dore est menacé à courte échance, faute d'argent pour entretenir la voie (où les trains de voyageurs ont été supprimés). Volvic, un gros client du rail, pourrait également transférer un train à la route.

Là encore, l'usure d'une infrastructure vieillissante et en manque d'entretien est en cause. Les petites lignes auvergnates n'ont la plupart du temps droit qu'à des travaux limités, des traverses changées sur quelques kilomètres, un peu de ballast ajouté, des rénovations de tunnels, mais rien de massif. Et encore, il faut souvent couper la ligne pendant plusieurs semaines pour que les travaux soient réalisés, comme cela vient d'être le cas sur la ligne de l'Aubrac, où les trains circulent à nouveau depuis samedi après trois mois de fermeture.

Pendant ce temps, l'Etat poursuit les travaux (nécessaires) de mise à deux fois deux voies de la Nationale 7, juste le long de la ligne. En dix ans, 21 kilomètres sont passés en 2 x 2 voies entre Nevers et Moulins et une quinzaine de kilomètres sont en cours d'aménagement. Là aussi, cela ne va pas aussi rapidement que prévu mais les crédits arrivent malgré tout plus vite que pour la ligne SNCF. A moins que le discours clermontois de Jean Castex ne change la donne. Mais là encore, il ne faut probablement pas rêver.