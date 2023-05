Climat : la suppression de vols intérieurs courts en France entre officiellement en vigueur

Plusieurs lignes aériennes intérieures sont désormais interdites en France. Un décret publié ce mardi au Journal officiel entérine l'interdiction de vols intérieurs courts, de moins de 2h30, si une liaison ferroviaire existe. Cette disposition est prévue par la loi Climat et résilience promulguée le 22 août 2021. Elle fut un temps suspendue en raison d'une enquête approfondie de la Commission européenne après une plainte d'une partie du secteur aérien.

Désormais, avec le feu vert européen , le décret précise les conditions d'application de cette interdiction. Le trajet en train doit desservir, sans changement, les mêmes villes que les aéroports concernés. Pour le cas de Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est la gare à grande vitesse desservant l'aéroport qui est prise en compte et non les gares parisiennes, permettant de fait de maintenir les liaisons avec Bordeaux ou Nantes, par exemple, puisque les villes se retrouvent à plus de 2h30 de trajet de l'aéroport. Le décret précise que cette interdiction ne concerne pas les vols en correspondance.

"Les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction", ajoute le décret. Concrètement, trois liaisons aériennes sont concernées : Paris-Orly - Nantes, Paris-Orly - Lyon et Paris-Orly - Bordeaux.

Plusieurs liaisons aériennes avec Roissy-Charles-de-Gaulle maintenues pour le moment

Les liaisons aériennes entre Paris-Charles-de-Gaulle et Rennes ou Lyon, et entre Lyon et Marseille, sont maintenues en raison de "l'état actuel de l'offre ferroviaire", peut-on lire sur le site service-public.fr . Il est précisé que si des trajets en train d'une durée inférieure à 2h30 existent, "ils ne permettent pas d'accéder suffisamment tôt le matin à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (ou de Lyon-Saint-Exupéry dans le cas de la ligne Lyon-Marseille), ou d’en partir suffisamment tard le soir".

Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, "se félicite" dans un communiqué de la publication de ce décret, "une étape essentielle" et "un symbole fort". "Cette mesure est une première mondiale qui s’inscrit pleinement dans la politique du gouvernement d’encourager le recours à des modes de transports moins émetteurs de gaz à effet de serre", conclut-il.

Ce décret est valable pour une durée de trois mois. Son impact sera évalué dans 24 mois.