Des cours de remise à niveau du Code de la route pour les seniors à Dijon

Un stage de sensibilisation à la sécurité routière était organisé ce mercredi, non pas pour les jeunes conducteurs ni pour récupérer des points mais pour les seniors. C'est l'automobile Club de Dijon qui a lancé cette opération, qui attire beaucoup de monde à chaque séance.

"Je suis dans la voiture rouge, sur un carrefour giratoire. Je laisse la priorité à la voiture venant de gauche. Oui, réponse A, non, réponse B". Ce genre de questions, projetées sur un PowerPoint dans une sale sombre, doit vous laisser un goût de "déjà vu" et vous rappeler, bien sûr, votre passage du Code de la route, il y a peut-être bien longtemps.

"J'ai passé mon permis en 1966, ça fait 50 ans que je roule !", dit Michel, tout sourire. Ce sexagénaire a décidé de s'inscrire à ce stage de sensibilisation car "le Code de la route évolue sans cesse et c'est bien de se mettre à la page".

Les "élèves" doivent répondre à un QCM. © Radio France - Soizic Bour

Les rond-points dans le viseur des formateurs

Pour cette nouvelle session organisée par l'automobile club de Dijon, 7 seniors étaient présents. Ils ont entre 60 et 80 ans et souhaitent tous se remettre à niveau en ce qui concerne le Code de la route, et surtout connaître "les nouveaux panneaux de signalisation, mais aussi l’insertion dans un rond point par exemple", explique Nicole, enseignante à la retraite.

"Ce qui les intéressent le plus, ce sont les rond-points. Comprendre la manière dont les nouveaux carrefours giratoires fonctionnent et comment s'y insérer, par exemple, à qui laisser la priorité et surtout pourquoi, ça les rassure" - Anne, formatrice

Le coût de ces stages ne dépasse pas une dizaine d'euros et la formation, qui dure une demi-journée, est donc proposée par l'automobile club de Dijon.