Le trafic en temps réel en Savoie et Haute-Savoie samedi 18 février

Nouveau week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver, deux zones sont en vacances et ce samedi est classé rouge aussi bien pour monter en station que pour en descendre, et même noir en matinée. Ralentissements et bouchons sont au programme jusqu'à ce soir.