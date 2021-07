Au Mans, les agents de Cofiroute sur le pont pour les départs en vacances

3.000 véhicules par heure contre 2.000 d'ordinaire sur le secteur du Mans : dès aujourd'hui, le trafic autoroutier va grimper avec le début des vacances pour certains Sarthois. Bison Futé voit orange ce week-end au niveau national pour les départs. "Il va y avoir une montée en puissance sur les week-ends, on va avoir 4.000 véhicules par heure au Mans le week-end suivant, explique Céline Leroux-Branchu, cheffe du district Maine chez Cofiroute. _Les pics, c'est sur les chassés-croisés de fin juillet et début août, avec 6.000 véhicules par heure_."

Petits incidents et gros ralentissements

Devant ses écrans, Georges Éono, superviseur du poste central d'exploitation, coordonne les interventions des agents Cofiroute sur le terrain. "On suit les événements au fil de l'eau. En fonction, j'affecte sur place le patrouilleur qui est le plus près", explique-t-il. C'est dans cette salle que sont concentrées toutes les informations liées à la circulation ou à des accidents. "Tout ce qui se passe sur le terrain remonte sur ces écrans, précise Amélie Desnos, responsable adjointe communication chez Cofiroute. _On a via les caméras les points qui peuvent susciter des difficultés de trafic, les appels des conducteurs au 3605 pour signaler un problème, et notre centre d'appels dépannage_." Le déploiement des agents peut être suivi en temps réel sur des cartes grâce à la géolocalisation.

Si les gros accidents sont plutôt rares lors des départs en vacances, la circulation étant souvent ralentie, les problèmes techniques nécessitant un dépannage sont en revanche plus fréquents. "On a des clients qui ne sont pas des habitués de l'autoroute, qui ne la prennent qu'une fois par an pour les vacances, indique Céline Leroux-Branchu. On a tous les _problèmes d'arrimage des bagages, des véhicules qui n'ont pas l'habitude de faire de longs trajets_, les fortes chaleurs qui provoquent des problèmes mécaniques." "C'est des petites choses parfois qui font que ça ralentit le trafic", confirme Georges Éono.

Au centre d'appel 3605, les agents de Cofiroute aident les conducteurs qui ont un souci de badge télépéage comme ceux qui signalent un accident © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Renfort des équipes

Avec un trafic qui double pendant les vacances d'été, c'est la même chose pour les équipes de Cofiroute en coulisses. Au bureau du Mans, le centre d'appels dépannage fonctionne en période creuse avec deux personnes. Une troisième, saisonnière, est déjà arrivée, et "on va pouvoir monter jusqu'à six personnes pendant l'été", précise la cheffe du district Maine chez Cofiroute.

Dans la salle voisine, une petite équipe gère quant à elle les appels de la plateforme clients, le 3605, où certains signalent des accidents comme des obstacles dangereux sur la route. "On se base sur nos prévisions de trafic, pour _faire une estimation du nombre d'appels potentiels et adapter notre nombre d'opérateurs_, ajoute Céline Leroux-Branchu. Il faut limiter le temps d'attente : quand vous êtes en panne sur l'autoroute, c'est désagréable, il ne faut pas que la personne attende."