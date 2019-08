Cognac : le pont de Châtenay fermé pour 8 mois

C'est un chantier long et important qui débute lundi au nord de Cognac : la déconstruction puis la reconstruction du Pont de Châtenay, à la limite de Cognac et Boutiers-Saint-Trojan. Le pont sera fermé pendant huit mois, jusqu'à l'été prochain. Plus de 5000 véhicules empruntent chaque jour ce pont.

Boutiers-Saint-Trojan, France

A l'entrée de Boutiers, sur une longueur total de 700 mètres, trois ponts se succèdent sur la Charente, et son affluent le Solençon. C'est le plus gros, le pont de Châtenay, qui est concerné. Il date des années 1950, et sa structure en béton donne des signes de faiblesse au fil des ans. Le béton est devenu trop souple et ne répond plus aux normes modernes. Des étais tiennent le pont depuis 4 ou 5 ans. Il va falloir le découper par morceaux, puis le reconstruire en acier.

Tout est déjà prêt pour les travaux © Radio France - Pierre MARSAT

Les piles du pont ont déjà été confortées. A partir de lundi, les préparatifs du démontage vont s'installer, avec des grues qui entreront en action le 15 septembre. Le 15 Octobre, il n'y aura plus de pont de Châtenay. Ce sont les automobilistes qui seront les plus touchés par la fermeture puis la destruction du pont. Ils devront faire des détours par Saint-Brice et la route de Cherves, sur 4 ou 5 kilomètres. Quant aux 1000 élèves du lycée Jean-Monnet tout proche, ils devront trouver d'autres itinéraires pour éviter le pont de Châtenay.

Des panneaux d'information rappellent le début des travaux le 2 septembre © Radio France - Pierre MARSAT

Les activités nautiques sur la Charente sont nombreuses à cet endroit : location de pénichettes, canoés, petits bateaux en plastique. Pour ne pas les gêner à cette saison où il fait encore bon, le chantier n'aura lieu que de nuit. Le début de la construction du pont en acier est prévu à la mi-octobre, pour une ouverture à l'été 2020. Les travaux ont coûté 4 millions d'euros.