Colère et incompréhension des usagers de la ligne SNCF Paris-Granville

La SNCF a supprimé plusieurs allers-retours entre la capitale et le sud Manche. Un collectif d'usagers vient de lancer une pétition en ligne pour exiger le retour de tous les trains sur le Paris-Granville et toutes les liaisons sur le Caen-Rennes.

Moins de trains entre Granville et Paris pendant la crise sanitaire

Le Collectif de défense des axes ferroviaires sud Normandie veut que la SNCF et la Région Normandie rétablissent au plus vite les cinq allers-retours sur la ligne Paris Granville. Dominique Riliach, la secrétaire du Collectif estime "qu'on ne doit pas profiter de la situation de pandémie pour faire des économies en réduisant de moitié la circulation des trains sur le Paris – Granville".

Il n'y a plus aujourd'hui que deux allers-retours et les horaires ne sont pas adaptés aux voyageurs avec par exemple un dernier départ à 15h50 de Granville et celui de Paris à 16h13 de Paris.

Dans son communiqué, le collectif rappelle "que l’activité économique continue pour les salariés, les travailleurs indépendants, les chefs d’entreprise, que les scolaires doivent se rendre sur leur lieu d’étude, cette situation ne permet pas à toutes ces personnes de répondre à leurs obligations".

Trop de voyageurs dans les trains qui circulent, dénonce le collectif

Daniel Mouton, granvillais membre du Collectif, déplore que les usagers se retrouvent plus nombreux dans les trains restants. "Il n'y a plus de distanciations entre voyageurs en cette période d'accélération de propagation de Covid".

La pétition en ligne sur change.org demande donc la remise en service des 5 allers et retours qui assurent toute la longueur du trajet entre Paris et Granville.

Le trafic est adapté au contexte sanitaire, selon la SNCF

La direction régionale de la SNCF explique de son côté que depuis le 4 Janvier, date de reprise, le plan de transport mis en œuvre est le même que début décembre, adapté au contexte de crise sanitaire : fréquentation en baisse observée notamment chez les abonnés (liée aux consignes du gouvernement de privilégier le télétravail notamment). "Ce plan de transport mis en œuvre jusqu’à fin janvier, est susceptible d’être ajusté en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales".

La SNCF précise que sur la ligne Paris-Granville, un suivi régulier des trains (comptage, retours clients…) a permis de réaliser certaines adaptations depuis la fin d’année. "Nous avons renforcé la composition d’un certain nombre de trains, notamment les vendredis et lundis pour garantir un confort de voyage à nos clients", affirme la compagnie.