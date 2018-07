Colis suspect en gare du Mans : la circulation des trains reprend progressivement dans l'Ouest

Par Morgane Heuclin-Reffait et Pierre-Antoine Lefort, France Bleu Armorique, France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne

La gare du Mans a été évacuée en raison d'un bagage abandonné et le trafic des trains est interrompu ce jeudi après-midi, pendant plus d'une heure et demi. Le propriétaire a été retrouvé. La circulation va reprendre progressivement.