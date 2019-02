Collision spectaculaire entre deux tramways à Issy-les-Moulineaux : 12 blessés dont un grave

Deux tramways de la ligne T2 se sont percutés lundi soir peu après 21h à Issy-les-Moulineaux. 12 personnes ont été blessées dont une femme plus grièvement. La RATP a ouvert une enquête interne pour déterminer les causes de l'accident.

Issy-les-Moulineaux, France

C'est un accident rarissime qui s'est produit à Issy-les-Moulineaux lundi soir. Deux tramways de la ligne T2 sont entrés en collision. Un conducteur et dix passagers ont été légèrement blessés. Une voyageuse a été plus sérieusement touchée, elle souffre d'un traumatisme crânien mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.

Le trafic est interrompu sur toute la ligne. Il n'y aura pas de tramway mardi entre Parc de Saint Cloud et Porte de Versailles. Des bus de remplacement sont prévus.

Collision entre deux tramways T2 lundi 11 février © Radio France - Nicolas Olivier

L'accident s'est produit vers 21h05 à hauteur du 24 de la rue des Champs Chardin, entre les stations Jacques-Henri Lartigue et Les Moulineaux. "La première rame était à l'arrêt quand elle a été percutée par l'arrière par la rame qui la suivait", a expliqué à France Bleu Paris un porte-parole de la RATP. "Suite au choc, la première rame a déraillé". Elle a défoncé le grillage avant d'endommager une voiture en stationnement. La RATP n'est pour l'heure pas en mesure d'expliquer l'accident. Une enquête interne a été déclenchée, ainsi qu'une enquête judiciaire.

Une cellule de crise ainsi qu'une cellule d'aide aux victimes ont également été ouvertes. Catherine Guillouard, la présidente de la RATP, s'est rendue sur place. Elle a fait part de "sa plus vive émotion" après cet accident.

⚠️🚊 ALERTE INFO



Spectaculaire accident ce soir près de la station Jacques-Henri Lartigue.



Une rame du @T2_RATP a percuté une rame à l'arrêt et a déraillé.



Les secours sont rapidement intervenus. Une douzaine de blessés légers ont été pris en charge. Le trafic est interrompu pic.twitter.com/KQaC4GA8Jd — Ville d'Issy-les-Moulineaux (@Issylesmoul) February 11, 2019

Elisabeth Borne, ancienne patronne de la RATP aujourd'hui ministre en charge des Transports, a réagi sur Twitter. "Toute ma solidarité avec les voyageurs et les agents RATP blessés dans l'accident de tram survenu sur la ligne T2". Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités, a également exprimé sa compassion envers les blessés, tout en demandant que "toute la clarté soit faite sur les causes de cet accident".

Toute ma solidarité avec les voyageurs et les agents RATP blessés dans l’accident de tram survenu sur la ligne @T2_RATP à Issy-Les-Moulineaux. Les forces de secours et les équipes RATP sont totalement mobilisées pour porter assistance. — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) February 11, 2019