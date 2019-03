Colmar : CEFA Aviation a lancé un logiciel, il permet aux pilotes d'avion de revivre leur vol en 3D

Colmar, France

C'est une entreprise qui oeuvre pour rendre le ciel plus sûr, c'est l'un de ses slogans. Elle s'appelle CEFA aviation, elle est basée à Colmar, elle emploie une quinzaine d'ingénieurs. Elle a lancé, il y a près de 19 ans, un logiciel qui transforme les données des boites noires en images de synthèse 3D.

Cela permet aux pilotes de visualiser leurs vols et de les améliorer, car bien souvent, les pilotes ne gardent leurs vols qu'en mémoire.

Une formation permanente pour le pilote qui revit son vol en 3D

Le concept est vendu à 80 clients, dont Air France, le bureau enquête accident ou encore la Lufthansa. Ce logiciel il a été crée par Dominique Mineo, le président et fondateur de la société CEFA aviation. Cet ingénieur en informatique, avait travaillé sur la reconstitution du crash aérien du Mont-St Odile, qui avait fait 87 morts le 20 janvier 1992.

Cela permet de détecter des anomalies en vol. Cela permet aussi aux pilotes de s'améliorer en revivant leur vol c'est une formation permanente pour eux " Dominique Mineo, le fondateur de CEFA Aviation

Il y a deux ans, une déclinaison mobile a été élaborée. Elle permet cette fois-ci au pilote d'avion, de revivre son décollage et son atterrissage, sur une simple tablette, grâce aussi aux données des boites noires. Des technologies qui sont uniques, dans le monde de l'aviation. Cette version tablette, est utilisée par la compagnie japonaise "All Nippon Airways" et ses 3.000 pilotes.

Entreprise en pleine croissance, ouverture d'un bureau en Chine

Cette TPE , qui va bientôt souffler ses 20 bougies ne cesse de grandir. Elle vient d'ailleurs d'installer un bureau en Chine à Shanghai, pour séduire les compagnies aériennes asiatiques.