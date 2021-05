Combien de radars tourelles existent en Béarn et en Bigorre ?

On compte quatre radars tourelles déjà existants en Béarn, même nombre en Bigorre. Et dans les deux cas, un cinquième est en cours d'installation. Ces radars nouvelle génération remplacent petit à petit les anciens, souvent endommagés, car ils sont en hauteur et équipés de caméras. Et surtout, ils sont plus performants : en plus de détecter les excès de vitesse et de souvent flasher dans les deux sens, ils calculent la distance entre deux véhicules et voient aussi le dépassement par la droite, le portable au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

Les radars tourelles en Béarn

Gan : installé en juin 2020, en remplacement d'un radar incendié. Il flashe dans le sens Oloron-Sainte-Marie / Pau

Ogeu-les-Bains : lui aussi mis en place depuis juin 2020, après un incendie sur l'ancien. Il flashe dans l'autre sens, Pau / Oloron-Sainte-Marie

Baigts-de-Béarn : installé en février 2020 après le carrefour de Salies de Béarn, il flashe dans les deux sens

Bordes : installé en juillet 2019 entre les rond-points de Bordes et Boeil-Bezing, il flashe dans les deux sens

Castétis : en cours d'installation, il devrait être opérationnel à la fin du mois de mai, installé sur la D817 entre les villages de Castétis et d'Argagnon

Les radars tourelles en Bigorre

En Bigorre, quatre radars tourelles existent aussi sur le département. Ils remplacent tous des radars ancienne génération qui ont été détériorés, par exemple à Ibos et Vic-en-Bigorre depuis l'été dernier. Un cinquième est en cours d'installation à Orleix, au nord de Tarbes.