Savoie, France

Les panneaux "90 km/h" ou "fin de 90 km/h" doivent tous être remplacés en France d’ici le 1er juillet 2018, date d'entrée en vigueur de la nouvelle limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens qui ne sont pas protégées par un terre-plein central ou une barrière centrale.

Coût total estimé à 40 000 euros

En Pays de Savoie, une centaine de panneaux vont ainsi devoir être changés d'ici cet été (une cinquantaine en Savoie et autant en Haute-Savoie), pour un coût total estimé à 40 000 euros selon les conseils départementaux contactés par France Bleu Pays de Savoie.

Un panneau simple coûte 80 euros mais certains prix peuvent grimper jusqu'à 1 000 euros pour les plus gros équipements.

De nouveaux panneaux sur des routes accidentogènes

En Savoie, le département va profiter de cette mesure pour installer des panneaux sur des routes accidentogènes qui sont peu équipées.

C'est le cas par exemple sur la liaison Aix les Bains-Chambéry ou encore sur la route départementale 1006 en Maurienne, la route 1504 dans l'avant-pays savoyard ou encore la route 1090 en combe de Savoie.

N'oublions pas non plus que le code de la route s'appliquera même quand il n'y a pas de panneau... En sortie de village par exemple, quand la vitesse n'est plus limitée à 30 ou 50 km/h, il faudra rouler à 80, même si ce n'est pas rappelé par un panneau !

Le gouvernement est convaincu que cette nouvelle limitation à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires permettra de sauver entre 200 et 400 vies par an.