Comité de défense de la gare d'Argenton: "Ça fait quatre ans qu'on demande des améliorations sur les horaires"

Depuis quatre ans, le Comité de défense des usagers de la gare d'Argenton-sur-Creuse se bat pour le maintien et le développement des dessertes. "On a fait une grande avancée en récupérant les deux trains qu'on nous avait supprimés en juillet 2017, estime Martine Irzenski, la présidente du Comité, dressent un bilan "un peu décevant" de ces années de combat. C'était l'essentiel du combat quand on a démarré, puisqu'on nous avait supprimé deux trains et qu'on se retrouvait sans possibilité de faire un aller retour dans la journée et sans possibilité de rentrer après 17h40 de Paris".

"Maintenant, ça fait quatre ans quand même qu'on demande les améliorations sur les horaires, poursuit-elle. On demande un train pour une arrivée sur Paris avant 8h30 et un train le samedi matin qui arrive à Argenton dans la matinée. Et ensuite, on demande qu'à la fin des travaux, quand la circulation des trains sera remise, on demande à voir un Intercités supplémentaire en début d'après-midi".

Quelques jours après la nomination du nouveau gouvernement, Martine Irzenski réagit. "Elisabeth Borne a été ministre des Transports, je l'ai rencontrée deux fois, se souvient-elle. Elle n'avait pas l'air très bien de connaître notre dossier, elle a été courtoise, elle a écouté. Mais bon, ça n'a absolument pas fait changer les choses".

Pour l'instant, le nom du futur ministre des Transports n'a pas été dévoilé : "On attend de voir qui se sera".