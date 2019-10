Comité des fêtes de Saint-Romphaire : "On a préféré acheter des radars pédagogiques plutôt que des guirlandes de Noël"

A Saint-Romphaire, le comité des fêtes a joint l'utile à l'agréable. Plutôt que de laisser de l'argent dormir sur le compte de l'association, il a décidé de financer deux radars pédagogiques, placés depuis quelques jours à l'entrée et à la sortie du bourg.

C'est un don d'un total de 4100 euros. Cet excédent a été cumulé ces dernières années notamment grâce au succès du repas dansant années 80, que le comité organise tous les ans.

C'était çà ou acheter des guirlandes de Noël, nous avons voté et fait un choix utile, explique Olivier Baumel, le président du comité des fêtes de Saint-Romphaire :

Certains comités des fêtes ont 10.000 ou 20.000 euros sur leur compte. Et à quoi ca sert ? A rien ! Ils ne s'en servent même pas. Nous, on avait un excédent. Or une association selon la loi de 1901 ne doit pas faire trop de bénéfices. Donc autant que ca soit utile, que ca fasse plaisir aux gens de la commune et que ca ne serve pas à financer des bêtises. C'est pour ça qu'on s'est permis d'acheter des radars pédagogiques. Ca fait ralentir les voitures et c'est mieux pour la sécurité des enfants dans le bourg.