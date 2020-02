MUNICIPALES - "Comm'une idée" : le ramassage scolaire en vélobus électrique en Normandie

À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu vous propose un tour de France de bonnes idées repérées dans des communes ici et là. Ce lundi, le ramassage scolaire en vélobus électrique dans l'agglomération Seine-Eure, près de Rouen, en Normandie.

Faire du ramassage scolaire à vélo ? L'idée a germé il y a quelques années au sein d'un groupe d'amis réunis autour du hockey-sur-glace à Rouen. Leur projet de vélobus électrique consiste à faire grimper huit enfants sur un vélo doté de neuf pédaliers, à les prendre matin et soir devant leur domicile et à les faire mouliner de concert jusqu'à l'école. Pratique pour les parents, le S'Cool Bus défend des valeurs de pédagogie auprès des enfants.

Il s'agit de nourrir leurs réflexions sur l'environnement, la sécurité routière, la mobilité, etc. "Notre objectif - ambitieux - est de changer le monde" confie dans un sourire l'un des fondateurs du S'Cool Bus, Nicolas Cattarino. En quelque temps, l'association est devenue une entreprise. Elle emploie douze salariés et transporte des enfants, matin et soir, sur dix lignes de "vélobus" dans l'agglomération Seine-Eure. Un projet d'usine de fabrication de vélobus est même à l'étude pour 2021.