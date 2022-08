Comme à l'échelle nationale, la mortalité sur les routes de Drôme et d'Ardèche, en hausse en juillet 2022

Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. Autant à l'échelle nationale qu'en Drôme et en Ardèche, le nombre de morts sur les routes est en hausse. Sur le seul mois de juillet 2022, 354 personnes sont mortes en France. En Drôme et en Ardèche ce chiffre s'élève à cinq personnes, soit deux morts en Ardèche contre un seul l'an dernier et trois dans la Drôme, deux de plus qu'en juillet 2021. Depuis le début de l'année en Drôme et en Ardèche, le bilan fait état de 25 morts.