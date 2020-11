Comme chaque année, la vitesse est réduite cet hiver dans la vallée de l'Arve

L'abaissement de la limitation de vitesse sur certains axes de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie entre en vigueur le 1er novembre, comme chaque année, jusqu'au 31 mars 2021.

La vitesse passe à 110 km/h sur autoroute

La vitesse est réduite de 130 à 110 km/h sur l'A 410 entre le col d'Évires et la bifurcation vers l'A 40 à Scientrier ; même chose sur l'A 411 de la douane de Vallard jusqu’au Fayet. Elle passe également de 110 à 90 km/h pour la RD 19 entre Ayse et Marignier.

L'objectif : réduire la pollution de l'air. Guillaume Brulfert, de l'agence ATMO qui relève la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes dresse le bilan des années précédentes, à l'aide des résultats mesurés autour de l'A 410. _"Ça permet de gagner sur l'axe 12% de moins sur les concentrations de dioxydes d'azote, 10 à 12% sur les particules, et aussi 8% sur les émissions de CO2"expose-t-il. Si les chiffres ne paraissent pas impressionnants, "c'est toujours ça de gagné" lance-t-il, d'autant plus que c'est en hiver que les concentrations en dioxyde d'azote sont les plus élevées, puisque la masse d'air est plus stable. Il conclue : "Donc c'est là où on va avoir plus d'impact : pour les riverains, en bordure de l'axe. C'est pour eux que cette mesure a le plus d'efficacité"_.