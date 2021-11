Commémorations des attentats du 13 novembre 2015 : nombreuses restrictions de circulation

La circulation va être difficile du 12 au 14 novembre dans le nord et l'est de Paris en raison des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Le stationnement sera interdit.

De nombreuses interdictions de stations dans les 10è et 11è arrondissements.

Dans le 10è arrondissement, de nombreux axes seront interdits au stationnement. Ce sera le cas sur les quais de Valmy et de Jemmappes à proximité de la rue du Faubourg du Temple. Les rues Alibert, Bichat, et Marie et Louise sont également concernées par ces interdictions.

Dans le 11è arrondissement, là encore aucun véhicule ne pourra stationner sur une grande partie des rues et boulevards situés à proximité des lieux des attentats.

Le quartier du Bataclan quasiment bouclé

Le quartier du Bataclan, avec le Boulevard Richard Lenoir, le Boulevard Voltaire, ainsi que la rue Oberkampf seront un des plus touchés par ces restrictions de circulation.