79 ans du Débarquement : quelles perturbations à attendre sur les routes du Calvados ce mardi ?

Des perturbations à prévoir sur les routes ce mardi 6 juin en raison des commémorations du 6 juin 1944 auxquelles assistera le président de la République Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de zone complètement fermée, mais des ralentissements et parfois des blocages temporaires, sur plusieurs minutes. Ces perturbations concernent les trois sites qui accueilleront des cérémonies : Colleville-Montgomery, Arromanches et Ver-sur-mer.

À Colleville, les perturbations seront concentrées sur la côte, notamment autour de la plage de Sword beach où aura lieu l'hommage au commando Kieffer en présence du vétéran Léon Gautier . La préfecture du Calvados prévoit des ralentissements à partir de 7h30 le matin et jusqu'à la fin de la cérémonie, soit 11h30.

Des ralentissements dans l'extrême centre d'Arromanches

À Arromanches, où le président inaugurera le nouveau musée du débarquement, évitez l'extrême-centre entre 10h30 et 15h. Pour vous y rendre, mieux vaut vous garer aux abords et continuer à pieds. Enfin à Ver-sur-mer, les perturbations sont à prévoir de 15h à 19h entre la côte et le mémorial britannique de Normandie.

La préfecture du département recommande bien entendu la prudence. Surveillez votre vitesse et respectez bien les consignes données par les forces de l'ordre. Gardez aussi à l'esprit que, même si la circulation est complètement arrêtée, c'est seulement pour quelques minutes. Un peu de patience, ça va repartir !

Pas de blocages routiers contre la réforme des retraites

Ce mardi 6 juin, c'est aussi une journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites . Pourtant les syndicats ont décidé de ne pas organiser d'action pendant la visite présidentielle à Colleville-Montgomery et Arromanches, il n'y aura donc pas de blocage routier organisés par des militants contre la réforme . "Nous avons décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle, d'autant qu'on sait déjà qu'on ne pourra pas accéder au président de la République pendant les commémorations" , explique Allan Bertu, secrétaire départemental de la CGT . "Et puis il n'était pas concevable pour nous dénaturer les commémorations du 6 juin ... La CGT a payé un lourd tribut pendant la seconde guerre mondiale, y compris en préparation du D-Day et certains de nos syndiqués sont très impliqués dans les associations mémorielles."

Il y aura tout de même cinq manifestations contre la réforme des retraites ailleurs dans le département . À Caen ce sera à 10h30 place St-Pierre et à 17h30 dans quatre autres lieux : porte Horloge à Virre, place François Mitterrand à Lisieux, place Holmann à Falaise et place Sainte-Patrice à Bayeux.