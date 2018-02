Dans le "Pourquoi du comment", on vous donne aujourd'hui jeudi de bons conseils pour ne pas finir dans le décor à cause du verglas.

Yonne, France

Comment conduire en sécurité sur une route verglacée?

Il faut déjà réduire votre vitesse et garder des distances de sécurité importantes. Et ensuite, vous devez câliner votre volant et vos pédales. Jean-Paul Cottret est co-pilote professionnel en rallye-raid : "il ne faut pas donner de coups de volant brusques, de gros coups d'accélérateurs, ou être violent avec les freins", préconise-t-il. Sur une chaussée verglacée ou enneigée, il faut faire attention à soi mais aussi être encore plus vigilant sur le comportement des autres automobilistes. Notamment à l'approche d'une intersection, où il est nécessaire d'anticiper pour éviter une possible difficulté.

Comment bien s'équiper pour rouler sur une route verglacée?

Déjà chausser son véhicule de pneus hiver, aussi appelés pneus neige ou pneus contact. Ils sont efficaces dès que le mercure descend en dessous de 7 degrés. Alors, quand on attend des - 5 à - 9 comme aujourd'hui, ils sont primordiaux selon Jean-Paul Cottret : "du début novembre jusqu'à la fin de l'hiver, il faudrait rouler avec ce type de pneu. Le gain est important pour les distances de freinage, sur une chaussée mouillée, sale, avec de la neige ou du verglas." Parmi les précautions à prendre, il faut aussi bien dégivrer sa voiture. Il est possible de la démarrer quelques minutes avant votre départ. Elle a le temps de chauffer et donc vous pouvez faire dégivrer votre pare-brise. Sinon, vous le grattez. Souvent moins rigolo, dans le froid et alors qu'on est pressé. Mais c'est le b-a.ba, pour que notre visibilité soit dégagée et parfaite.

Enfin, au-delà de l'accident, est-ce qu'on risque une amende?

Il est obligatoire de déneiger sa voiture. S'il reste beaucoup de neige sur le toit de votre voiture, vous pouvez vous faire verbaliser pour "chargement mal arrimé". Vous risquez une amende de 450 euros car ces blocs de neige peuvent tomber à tout moment sur la route et perturber la circulation. Il est aussi interdit de doubler un engin de déneigement. Donc roulez cool, car même si vous avez quinze minutes de retard le matin en arrivant au travail, votre chef va faire la tête, mais pas bien grave : "ça veut dire déjà qu'on est arrivé, et que la voiture n'a pas terminé dans le fossé", souligne très justement Jean-Paul Cottret. "Sur une route limitée à 90 km/h, les jours de mauvais temps, on peut rouler à 70 voire 50 km/h : il est important d'anticiper son temps de déplacement." Donc prudence au volant... pour résumer, il faut garder cette image en tête : imaginez que vous roulez sur des œufs !