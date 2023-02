Comment circuler à Menton durant la Fête du Citron de Menton

La bonne nouvelle, la gratuité de certains parkings

Les jours de Corso des Fruits d’Or (le dimanche après-midi), la Ville de Menton prévoit des parkings gratuits et des navettes pour relier ces lieux de stationnement au centre ville de Menton (les horaires sont ICI )

ⓘ Publicité

au niveau du supermarché du Careï

sur la place d'armes à la Base Aérienne 943 (à Roquebrune Cap Martin)

sur le stade du Val D’Anaud au parc Koaland (quartier Madone)

Lors des Corsos nocturnes (le jeudi soir) le parking du stade Rondelli (P2) ouvre ses portes à partir de 17h et il est gratuit.

Il est même possible de réserver sa place de parking (payant)

A l’occasion de la Fête du Citron® la société INTERPARKING vous propose de stationner en toute tranquillité dans un espace accessible 24h/24 et sécurisé. Retrouvez nos équipes sur les parkings Saint-Roch Hôtel de Ville et Vieille-Ville Sablettes pour vous conseiller au mieux. 10 bornes de recharge pour les véhicules électriques et 17 emplacements moto sont disponibles au parking Vieille Ville Sablettes. Vous pouvez réserver votre place ICI

La circulation

Premier conseil, arrivez de bonne heure les jours de corso. Les organisateurs nous invite le dimanche (les défilés sont prévus à 14h30) à venir sur Menton à partir de 11h et une fois arrivé suivez les panneaux.

Dès la sortie N°59 de l’autoroute A8, des panneaux indiquent les différentes zones d’accueil (pour VL, pour camping-cars…) en ville, aux abords du circuit, une attention particulière doit être apportée aux affichages d’arrêtés municipaux interdisant le stationnement.

La circulation sera coupée notamment sur les axes suivants :

• Avenue Carnot

• Avenue Félix-Faure

• Place St-Roch

• Rue Adhémar-de-Lantagnac

• Promenade du Soleil (bord de mer)

• Rue Pasteur

Le plan de circulation lors de la Fête du Citron de Menton 2023 - Ville de Menton

La meilleure solution reste d’utiliser les transports en commun :

Si possible privilégiez l’utilisation des transports en commun pour venir sur Menton. Le plus simple est de rejoindre Menton via le réseau TER/SNCF . La gare S.N.C.F de Menton située à moins de 200 mètres de l’entrée de nos manifestations).