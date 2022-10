Comment circuler à Nice pendant le marathon ?

Le marathon des Alpes-Maritimes aura lieu ce dimanche 30 octobre, à Nice. C'est la 14e édition de ce marathon qui relie la Promenade des Anglais à la Croisette de Cannes. La mairie de Nice invite ainsi tous ceux qui le peuvent à privilégier les transports en commun et d'éviter de se rendre en véhicule à Nice dans le secteur Promenade des Anglais/Théâtre de Verdure jusqu’à midi dimanche.

La circulations sera interrompue dans de nombreux secteurs :

Nice Centre

Dimanche 30 octobre 2022 de 3h à 12h

Promenade des Anglais chaussée sud, de la rue Honoré Sauvan à l’avenue Max Gallo

Rue Bréa

Rue Van Loo

Rue Milton Robbins

Rue Saint-François-de-Paule, entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo

Avenue Max Gallo

Boulevard Jean Jaurès, entre la place Masséna et la descente Auguste Escoffier

Quai Rauba Capeu

Quai des États-Unis depuis la place Guynemer

Place Masséna et rue Alexandre Mari, entre rue Desboutin et rue de l’Hôtel de Ville. Circulation en sens inversé possible de 3h à 6h et de 8h30 à 12h

Entrée du tunnel Liautaud depuis l’avenue Max Gallo

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la promenade des Anglais, entre le boulevard Gambetta et l’avenue Max Gallo, sont mis en impasse (desserte riverains autorisée par les voies intérieures)

Dimanche 30 octobre 2022 de 6h à 8h30

Avenue Félix Faure, entre la rue Alberti et la Place Masséna

Rue Chauvain, entre la rue Gioffredo et l’avenue Félix Faure

Débouché de la rue Guidoni

Avenue de Verdun, en totalité (à l’exception des usagers sortant du parking Masséna et Plaza)

Promenade des Anglais chaussée nord, de l’avenue Max Gallo au boulevard Gambetta

Nice, Promenade des Anglais

Dimanche 30 octobre 2022 de 5h à 11h

Promenade des Anglais, chaussée sud, de l’avenue des Grenouillères à la rue Honoré Sauvan

Tunnel de Magnan

Port de Carras

Promenade des Anglais, chaussée nord, du boulevard Gambetta au carrefour de l’avenue des Grenouillères

Avenue du capitaine Ferber

Tous les axes perpendiculaires donnant accès à la promenade des Anglais, entre l’avenue des Grenouillères et le boulevard Gambetta, sont mis en impasse(desserte riverains autorisée par les voies intérieures)

Nice Ouest/Aéroport

Dimanche 30 octobre 2022 de 6h30 à 10h30

Promenade des Anglais, chaussées nord et sud et promenade Corniglion Molinier, de l’avenue des Grenouillères jusqu’en limite de commune

Avenue des Grenouillères, dans sa totalité, entre le boulevard René Cassin et la promenade des Anglais, chaussées nord et sud

Avenue des Grenouillères, entre le Parc Phoenix et l’hôtel Campanile (contre allée des Floralies)

Accès et sortie du rond-point des Voyageurs, donnant sur la promenade Corniglion Molinier

Sortie du Terminal 1 de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Pont Napoléon III, chaussées sud et nord, jusqu’en limite de la commune de Nice

Accès à l’Aéroport Nice Côte d’Azur depuis la chaussée nord de la promenade des Anglais

Bretelle d’accès au boulevard Georges Pompidou par la chaussée sud de la promenade Corniglion Molinier

Bretelle d’accès du boulevard Georges Pompidou donnant sur les chaussées sud et nord de la promenade Corniglion Molinier

Toutes les voies débouchant sur les chaussées nord et sud de la promenade des Anglais et de la promenade Corniglion Molinier, seront fermées depuis l’avenue des Grenouillères jusqu’en limite de commune.

Accès Vieux-Nice

Dimanche 30 octobre 2022 de 3h à 12h

Accès : descente Crotti ouverte en permanence

Sorties : descente Auguste Escoffier /rue des Ponchettes (vers le Port)

Accès aéroport

Dimanche 30 octobre 2022 de 6h30 à 10h30

Les accès et sorties par la promenade des Anglais sont fermés : accès et sorties de l’Aéroport uniquement par M6007 et M99 Digue des Français (voie sur berge).

Stationnement temporairement suspendu

Dès mercredi 26 octobre 6h, jusqu’au dimanche 30 octobre 2022 3h • Rue du Congrès, entre la rue de France et la Promenade des Anglais Dès samedi 29 octobre 20h jusqu’au dimanche 30 octobre 2022 12h

Promenade des Anglais, chaussées sud et nord dans sa totalité

Promenade Corniglion Molinier, chaussée sud dans sa totalité

Avenue du Capitaine Ferber dans sa totalité

Avenue des Grenouillères, entre le Parc Phoenix et l’Hôtel Campanile (contre allée des Floralies)

Port de Carras

Quai des États-Unis dans sa totalité

Avenue Max Gallo dans sa totalité

Avenue de Verdun dans sa totalité

Rue Saint-François-de-Paule, entre l’avenue Max Gallo et la rue Bréa

Avenue Gustave V, entre la promenade des Anglais et le parking 2 roues non compris

Rue Bréa, entre le quai des États-Unis et la rue Saint-François-de-Paule

Parkings

Dimanche 30 octobre 2022 de 3h à 12h

Sulzer

Accès fermé Sortie possible par Saint-François-de-Paule de 3h à 6h et de 8h30 à 12h

Rhul, Méridien

Accès fermé Sortie vers la rue Maccarani

Plaza

Accès fermé entre 6h et 8h30 Sortie possible

Masséna

Accès fermé entre 6h et 8h30 Sortie possible Dimanche 30 octobre 2022 de 5h à 11h

Ferber

Accès et sortie fermés

Arénas

Accès par avenue des Floralies fermé Sortie possible

Fermeture temporaire des pistes cyclables

Dimanche 30 octobre 2022 de 3h à 12h

Fermeture de la piste cyclable de la rue du Congrès

Fermeture des pistes cyclables de l’avenue de Verdun, de la promenade des Anglais entre la rue du Congrès et l’avenue Max Gallo et du Quai des États-Unis entre l’avenue Max Gallo et la place du 8 mai

Lignes de bus

Lignes de bus adaptées : Les Lignes 9, 12, 23, 90, 91 et la Navette Cœur de Ville de Nice sont modifiées dès le début de service, pour une reprise progressive d’un trafic normal à partir de 12 heures.