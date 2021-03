Comment circuler ce lundi à Montauban en marge de la visite d'Emmanuel Macron ?

Prévoyez quelques perturbations si vous devez circuler à Montauban ce lundi 15 mars. Le président Emmanuel Macron est en visite, dans le cadre du 26e sommet franco-espagnol. En conséquence, des restrictions de circulation et de stationnement sont prises.

Les secteurs concernés :

• les abords de la préfecture et de l’Ancien collège : avenue Gambetta, place du Maréchal Foch, allée Mortarieu et allée de l’Empereur, place Prax-Paris et place Alexandre 1er, rue des Soubirous-bas.

• Cimetière central : rue de l’Egalité, rue Henri Tournié.

• Rond-point de jonction entre la rue du 1er Bataillon de Choc et l’avenue du 10ème

Dragons (D927) et les rues y menant.

Des itinéraires de déviation seront proposés.

Les écoles situées dans les secteurs concernés par les restrictions de circulation sont, sauf avis contraires, ouvertes. Les personnes qui travaillent dans ces secteurs pourront également s'y rendre. Des contrôles seront effectués aux abords.