Comment circuler en Savoie et Haute-Savoie pendant le Tour de France ?

Les coureurs du Tour de France arrivent ce vendredi au sommet du Grand Colombier dans l'Ain tout près de la Savoie, avant cinq autres étapes alpines, jusqu'au jeudi 19 juillet . Sur les quatre étapes 100% Pays de Savoie, les coureurs vont se frotter à quinze difficultés, dont deux cols hors catégorie :

Samedi 15 juillet le col de Joux plane (12 km à 8,5%) épilogue de l'étape Annemasse Morzine.

(12 km à 8,5%) épilogue de l'étape Annemasse Morzine. Dimanche 16 juillet, 179 kilomètres entre les Gets et Saint-Gervais , en passant par La Roche-sur-Foron, Annecy-le-Vieux, Faverges et les cols du massif des Aravis.

, en passant par La Roche-sur-Foron, Annecy-le-Vieux, Faverges et les cols du massif des Aravis. Lundi 17, c'est jour de repos à Saint-Gervais, avant deux gros morceaux.

D'abord mardi 18, le contre-la-montre entre Passy et Combloux , en passant par la célèbre côte de Domancy , là où Bernard Hinault est devenu champion du monde en 1980.

, en passant par la célèbre , là où Bernard Hinault est devenu champion du monde en 1980. Mercredi 19, c'est l'étape reine : Saint Gervais-Courchevel, avec le mythique col de la Loze entre Méribel et Courchevel, 2.300 mètres d'altitude et des pentes jusqu'à 24%.

Quelles seront les routes coupées durant ces cinq jours de course dans les deux Savoie ? Voici le détail, étape par étape.

Le profil des cinq étapes alpines de ce Tour de France 2023 - ASO

Samedi 15 juillet

Le stationnement est interdit sur l’ensemble des voies du parcours du samedi 15 juillet de 7h jusqu’à la réouverture de la route ainsi que sur la D12, du carrefour avec la D235 (Cervens) au carrefour avec la D246 (Draillant) : pour les détails, zoomez sur la carte en cliquant sur ce lien

Dès que les parkings officiels prévus pour le stationnement des campings cars sont pleins, et au plus tard du vendredi 14 juillet à 14h jusqu’à la réouverture de route le samedi 15 juillet, la circulation et le stationnement des vans, caravanes, camping cars sont interdits dans les deux sens de circulation sur les voies suivantes : la D308, de son intersection avec la D907 (Mieussy) au col de la Ramaz (Taninges), la D307, D328 et D308 depuis l’intersection D307 avec la D902 (Les Gets) jusqu’au col de la Ramaz (Taninges), de la Route de la Piaz, à son intersection avec la place des 7 Monts (Samoëns), à l’arrivée à Morzine, via la D354, la D338, la route de la Manche, la rue du Bourg, la route de la Plagne et la route de la Combe à Zorre (Morzine)

À Morzine, le samedi 15 juillet, la circulation de tous les véhicules (sauf ceux autorisés) est interdite dans les deux sens de circulation : de 5h à 21h sur la rue du Bourg (du carrefour avec la route de la Manche au carrefour avec la route de la Plagne), de 6h à 21h du carrefour D354 / chemin des Grangettes au carrefour route de la Manche / place de la mairie, de 9h à 18h30 du carrefour place des 7 Monts / route de la Piaz au carrefour D354 / chemin des Grangettes

En Savoie, attention aussi à ces restrictions anticipées pour la 15e étape de dimanche : interdiction de stationner entre Flumet et le Col des Aravis (RD 909) dès le samedi 15 juillet 18h jusqu'au dimanche 16 juillet heure de réouverture de la route par les forces de l’ordre, sauf sur les aires de stationnement prévues à cet effet

Dimanche 16 juillet

Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur l’ensemble des voies de circulation le dimanche 16 juillet de 7h jusqu’à la réouverture de la route : pour les détails, zoomez sur la carte en cliquant sur ce lien .

- Pour l'arrivée à Saint-Gervais, la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de circulation : de 5h à 21h du carrefour D902 / route de Mont-Joly à l’arrivée au Bettex D343 (Saint-Gervais-les-Bains), de 12h à 21h du carrefour D1205 / route de Lardin au carrefour D902 / route du Mont-Joly (Saint-Gervais-les-Bains) via la route de Lardin, la route de Vervex, la route des Amerands et la D909 (Saint-Gervais-les-Bains)

Le dimanche 16 juillet, les diffuseurs autoroutiers suivants sont interdits à tous les véhicules : n°17 de l’A40 (Bonneville-Est) en totalité de 10h45 à 14h30, n°16 de l’A40 (Bonneville-Ouest) en totalité de 11h15 à 14h45

- Du vendredi 14 juillet 18h jusqu’à la réouverture de la route le dimanche 16 juillet, la circulation et le stationnement des vans, caravanes, camping-cars sont interdits dans les deux sens sur toutes les voies de circulation et leurs dépendances de la commune des Gets

- Du col des Aravis à Praz-sur-Arly (via Flumet) : fermeture des RD 909 – RD 1212 de 14h15 à 18h30 dans les deux sens de circulation

Lundi 17 juillet

Journée de repos à Saint-Gervais Mont-Blanc. La RD 1212 d’Ugine à Saint-Gervais sera interdite aux poids-lourds du lundi 17 juillet à 19h au mercredi 19 juillet à 14h. L’accès à la Haute-Savoie s’effectue, pour les poids-lourds, par l’A43, l’A41 et l’A40

Mardi 18 juillet

Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur l’ensemble des voies de circulation du parcours le mardi 18 juillet de 7h jusqu’à la réouverture de la route et du lundi 17 juillet à partir de 18h jusqu’à la réouverture de la route sur le territoire de la commune de Passy : pour les détails, zoomez sur la carte en cliquant sur ce lien

Le mardi 18 juillet, la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens : de 8h à 18h avenue Joseph Thoret (Passy), avenue des Grandes Platières (Passy), avenue de l’Aérodrome (Passy), grande rue Salvador Allende (Passy), rue Paul Corbin (Passy), route des Soudans (Passy), D13 (Sallanches), route de l’Arve (Sallanches), avenue Albert Gruffat (Sallanches), rue des 3 Lacs (Sallanches), rue du Docteur Bonnefoy (Sallanches), D1205 (Domancy); de 8h à 18h30 route de Létraz et la D199 (Domancy), et de 5h à 21h la D1212 (Combloux)

- À Combloux, du lundi 17 juillet au mardi 18 juillet 21h, la circulation est interdite pour tous les véhicules dans les deux sens de circulation sur la D1212 (de la route des Chères jusqu’au carrefour avec la D311)

- Du dimanche 16 juillet à partir de 15h jusqu’à la réouverture de la route le mardi 18 juillet, le stationnement des des vans, caravanes, camping-cars est interdit dans les deux sens de circulation sur les voies suivantes : route des Soudans entre la rue Paul Corbin et la D13 (Passy), D13 du PR2+612 au PR8+310 sur la commune de Passy, D199 du PR 3+450 au PR5+1054 sur la commune de Domancy

En Savoie, attention aussi à ces restrictions anticipées pour la 17e étape de mercredi : interdiction de stationner sur la RN 90 entre Le Praz et Bellentre (La Plagne-Tarentaise) et entre Bourg-Saint-Maurice et le col du Méraillet (via le Cormet de Roselend, RD 902 et RD 925) du mardi 18 juillet à 8h jusqu'au mercredi 19 juillet à 20h (sauf riverains); les forces de l’ordre prendront l’initiative de fermer l’accès au Col des Saisies, au Col du Méraillet et au Cormet de Roselend en cas de saturation des zones de stationnement autorisées, accès interdit au public entre le virage de la Cascade et le Plan de la Laie (RD 925); l’accès au col de la Loze interdit aux véhicules motorisés (hors ceux autorisés pour l’organisation de la course et secours)

Mercredi 19 juillet

Le mercredi 19 juillet, côté Haute-Savoie , la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens : de 6h à 15h, du départ fictif sur la D902 au PR 46+000 de la D909 (Saint-Gervais-les-Bains), de 9h30 à 13h30, sur la D909 du PR 46+000 au carrefour avec la D1212 (Demi-Quartier), de 9h45 à 13h30, sur la D1212 du carrefour avec la D909 à la limite Haute-Savoie/Savoie

En Savoie , le mercredi 19 juillet à partir de 3h et jusqu’à la réouverture de la route, le stationnement de tous les véhicules est strictement interdit sur l’ensemble des voies de circulation du parcours RN 90 : fermeture dans le sens montant de l’échangeur n°38 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice avec sortie obligatoire à la sortie n°38 "Grand-Aigueblanche" de 11h à 17h ; les accès entre l’échangeur n°38 et Bourg-Saint-Maurice sont fermé; fermeture dans le sens descendant de Bourg-Saint-Maurice jusqu’à l’entrée n°41 incluse de 11h à 17h

- L'accès au col des Saisies (RD 218B) est fermé dans les deux sens le mercredi 19 juillet de 10h jusqu'à 15h

- De Megève à Flumet : fermeture de la RD1212 de 9h45 à 13h30 dans les deux sens

- De Flumet aux Saisies : fermeture des RD 1212 – RD 218B de 10h à 14h dans les deux sens

- Des Saisies à Beaufort : fermeture de RD 218B de 10h30 à 15h dans les deux sens

- De Beaufort au Cormet de Roselend : fermeture de la RD 925 de 11h à 15h30 dans les deux sens

- Du Cormet de Roselend (via les Chapieux) à Bourg-Saint-Maurice (giratoire des grands cols) : fermeture de la RD 902 de 11h30 à 16h dans les deux sens

- Agglomération de Bourg-Saint-Maurice : avenue du Maréchal Leclerc, fermeture de 12h à 16h dans les deux sens de circulation

- De Bourg-Saint-Maurice (giratoire des grands cols) à Aime-la-Plagne : RD 1090 – RN 90 – RD 990, fermeture de 11h à 17h dans les deux sens

- De Aime-la-Plagne à Pomblière : RD 220 – RD 88, fermeture de 12h30 à 17h dans les deux sens

- De Pomblière à Moûtiers : RN 90, fermeture de 11h à 17h dans les deux sens

- Moûtiers (giratoire de l’Europe) à Salins-les-Thermes : RD 915 fermeture de 13h à 17h dans les deux sens

- De Salins-les-Thermes à Courchevel via Brides-les-Bains et le col de la Loze : RD 915 - RD 91A – RD 98 – RD 90, fermeture de 13h30 jusqu'à 18h dans les deux sens de circulation, interdiction de la circulation sur la RD 98 à tous types de véhicule entre Le Praz et Combe Froide de 13h30 jusqu’à la réouverture de la route par les forces de l’ordre, interdiction d’accès à la RD 91A dans les deux sens de 13h30 à 19h00, l’accès au col de la Loze est interdit aux véhicules motorisés

Autres perturbations à prévoir : l’accès à la Haute-Tarentaise et au col du Petit-Saint-Bernard ne pourra se faire que par la Maurienne et le col de l’Iseran de 11h à 17h

Jeudi 20 juillet

- De Moûtiers à Cevins : RD 990 – RD 1090 – RD 94 – RD 97A – RD 97 – RD 97B – RD 213 – RD 66 – RD 66A, fermeture de 10h à 14h dans les deux sens de circulation

- De Cevins à Albertville : RD 990 – RD1212A – RD1212 – RD925, fermeture de 10h30 à 14h30 dans les deux sens de circulation

- Agglomération d’Albertville : RN 90, dans le sens Chambéry – Moûtiers : les sorties n°29 et n°39 sont fermées de 10h à 14h3 et dans le sens Moûtiers – Chambéry : les sorties n°35, n°34, n°33 et n°32 sont fermées de 10h à 14h30, dans les deux sens de circulation, les entrées et sorties de l’échangeur n°30 "Ugine" sont fermées de 10h30 à 14h30, l’accès au Beaufortain se fait par la sortie n°28 "Albertville Ouest" puis RD 990

- De Albertville à Grésy-sur-Isère : RD 925 – RD 222, fermeture de 11h à 14h30 dans les deux sens

- De Grésy-sur-Isère à Montmélian : RD 1090 – RD 1006, fermeture de 11h à 15h dans les deux sens

- De Montmélian à Barberaz : RD 1006 -RD 5, fermeture de 11h30 à 15h30 dans les deux sens

- Agglomération de Chambéry : RN 201 (VRU) : dans les deux sens de circulation, les sorties des échangeurs n°19 et n°18 sont fermées 9h30 à 15h30, une sortie obligatoire est mise en place par l’échangeur 11 "Villarcher" dans le sens Grenoble -Aix-Les-Bains de 9h30 à 15h30

- De Barberaz à Chambéry-le-Haut : RD5 – route de la Peysse - rue du 8 mai 1945 - rue Jules Verne - RD 201 - route d’Apremont - rue Sainte Rose - faubourg Montmélian - avenue de Bassens - quai Charles Ravet - avenue des Ducs de Savoie - faubourg Reclus - RD 991 – avenue d’Aix les Bains - avenue Daniel Rops, fermeture de 11h30 à 16h dans les deux sens

- De Chambéry aux Gorges de la Balme : RD991 – Route d’Autigny (Sonnaz) – Chemin de Champ Long – Les Huit Clochers (Voglans) – Lieu-Dit Bellevue – Chemin de Sonnaz – RD10 – RD17 – RD1201 – RD1201A - RD1504 – RD921A – RD921, fermeture de 12h à 16h30 dans les deux sens, fermeture de la RD 1201 entre Villarcher et le giratoire de l’aéroport de 12h à 16h30

- Autres perturbations à prévoir : fermeture du Tunnel du Chat et de la galerie cycliste de 12h à 16h30, fermeture du parking du tunnel du Chat côté Bourdeau de 9h à 16h30