Comment circuler à Nice pendant le Carnaval ?

Nouveau parcours, nouvelles habitudes à prendre à Nice pendant ce Carnaval 2017

Voici le nouveau plan de circulation (à télécharger en pdf ICI)

Le parcours du Carnaval de Nice 2017 - Ville de Nice

En Voiture

Les axes interdits à la circulation (le 10 février de 19h à 0h30, les 11, 14, 18, 21 et 25 février de 18h à 21h ainsi que le 19 février de 11h30 à 14h30 (interruption momentanée de la circulation, le temps des opérations d'essai ou de manœuvres des chars) :

Rue du Docteur Pierre Richelmi

Rue Arson

Place Ile de Beauté (chaussée Nord)

Rue Cassini

Place Garibaldi

Rue du Docteur Ciaudo

Avenue Saint-Sébastien (80 mètres à contre sens)

Traverse de la Bourgada (à contre sens)

Avenue Saint-Jean Baptiste

Avenue Félix Faure

Place Masséna

Les axes interdits à la circulation (les 11, 18 et 25 février de 12h à 0h30, les 15, 19 et 22 février de 12h à 19h, les 14 et 21 février de 18h à 0h30 :

Promenade des Anglais (chaussée sud et tous les axes centraux de la Promenade entre le bd Gambetta et l’avenue des Phocéens)

Tunnel du Congrès

Avenue de Suède (sens ouest/est entre l’avenue Gustave V et l’avenue de Verdun)

Avenue des Phocéens

Quai des Etats-Unis (chaussée Sud, de l’avenue des Phocéens à la place du 8-Mai)

Quai Rauba Capeu (chaussée sud, de la place du 8-Mai à la place Guynemer)

Quai Rauba Capeu (chaussée nord, entre la Place Guynemer et la Place du 8-Mai, à l’exception des riverains du Vieux-Nice, hôtels et accès aux parkings Sulzer, Corvésy, Saleya)

Quai des Etats-Unis (chaussée nord, entre la place du 8-Mai et la rue Bréa à l’exception des riverains du Vieux Nice, hôtels et accès aux parkings Sulzer, Corvésy, Saleya)

Quai des Etats Unis (chaussée nord, entre la rue Bréa et la promenade des Anglais)

Place Masséna

Avenue de Verdun

Rue Saint-François-de-Paule (entre la rue Desboutins et la l’avenue des Phocéens)

Rue Desboutins

Boulevard Jean-Jaurès (de la place Masséna à la rue Centrale)

Descente Escoffier

Rue de la Préfecture (entre la rue Raoul-Bosio et le boulevard Jean-Jaurès)

Descente Crotti

Allée Résistance et Déportation

Traverse Flandres-Dunkerque

Avenue Félix-Faure (à partir de la rue du Lycée)

Il sera biensûr impossible de circuler sur l'itinéraire des chars des batailles de fleurs entre la halle Spada et la place Masséna (avenue Denis-Séméria, rue de Roquebillière, boulevard Pierre-Sola, place Armée-du-Rhin, boulevard Jean-Baptiste- Vérany, traverse Jean-Monnet, avenue Jean-Allègre, avenue Galliéni, avenue Saint-Jean-Baptiste, avenue Félix-Faure, place Masséna) les 11, 15, 18, 22 et 25 février de 12h à 14h30 (interruption momentanée de la circulation, le temps des opérations d'essai ou de manœuvres des chars).

Parkings

Parking Sulzer : accès fermé 30mn avant chaque manifestation mais toutes les sorties sont autorisées durant les manifestations

Parking Saleya, Palais de justice et Corvesy : entrée et sortie par la rue Raoul Bosio durant chaque manifestation mais toute sortie s’effectuera en direction du port

Parkings Masséna et Plaza : accès fermé 2h30 avant chaque manifestation

Parkings des hôtels Méridien et Mercure et des dépôts des clients de l’hôtel Plaza : accès par la rue du Congrès

Transports en commun

Bus : Il est demandé aux usagers des bus urbains et interurbains de se renseigner auprès de la gare routière ou des Lignes d’Azur au 08 1006 1006 (www.lignesdazur.com) pour les modifications des itinéraires et arrêts liées aux fermetures des voies impactées par l’événement. Sont concernées les lignes urbaines 3,8,14,17,27,38 et la P, ainsi que les lignes Péri Urbaines 11,52,59,T60,T61,62,70,98.

Tramway : Dans le sens nord-sud, la sortie des voyageurs sera obligatoire à la station « Jean Médecin ». En revanche, la montée des voyageurs pourra s’effectuer dès la station « Masséna ». Concernant l’autre partie de la ligne : sortie et montée à la « station Garibaldi ». Départ du dernier tramway dans les 2 sens : 00h50

A Pied

Les jardins de la Promenade du Paillon, secteurs miroir d’eau et Square Général Leclerc et les sorties du secteur jardin Albert 1er donnant sur la Place Masséna seront fermés au public (sauf ayants-droit) pendant les sorties du Carnaval. Le secteur du Kiosque à Musique sera fermé pendant la durée du Carnaval.

Des informations pratiques à écouter sur France Bleu Azur (103.8 FM à Nice) et sur le site Internet officiel du Carnaval de Nice