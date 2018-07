La braderie de Bordeaux se tient entre ce jeudi 19 et ce samedi 21 juillet. 200 000 visiteurs sont attendus. Et pour des raisons de sécurité, la mairie met en place des restrictions de circulation et de stationnement durant trois jours.

Bordeaux, France

C'est l'un des rendez-vous traditionnel de l'été. L'association des commerçants, la Ronde des quartiers organise la traditionnelle braderie dans les rues du centre-ville de Bordeaux. 350 commerçants sédentaires et 150 ambulants y participent. 200 000 visiteurs sont attendus. Compte tenu de cette forte affluence et pour assurer la sécurité de la manifestation, la mairie restreint le stationnement et la circulation entre le 19 et le 21 juillet.

Les restrictions de circulation

Le détail des voies concernées par des restrictions de circulation durant la braderie de Bordeaux - Mairie de Bordeaux

Les restrictions de stationnement

Le détail des restrictions de stationnement durant la braderie de Bordeaux - Mairie de Bordeaux

Par ailleurs, deux postes de secours seront installés sur la place du général Sarrail et sur la place Puy Paulin, ainsi qu'un troisième sur la place St Projet.