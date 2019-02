Comment éviter le danger à Nancy : des cyclistes racontent leur quotidien à vélo

Entre les livreurs à vélo et les bandes cyclables mal dessinées, quatre cyclistes urbains racontent leur quotidien dans les rues de Nancy. Des trottoirs inévitables par endroit pour éviter le danger pour des cyclistes de plus en plus nombreux à empoigner le guidon tous les jours.

Les nancéiens sont de plus en plus nombreux à préférer le vélo au quotidien. Déçus par le réseau de bus, agacés des embouteillages ou tout simplement soucieux de leur empreinte carbone, Chantal, Estelle, Jean-Jacques et Thierry préfèrent le vélo au quotidien. Et leur jugement est plutôt sévère sur les infrastructures à Nancy.

C'est un peu la débrouille et je vais parfois sur le trottoir pour éviter le danger

Des cyclistes urbains qui fustigent les bandes cyclables en pointillés, les parkings à vélos trop peu nombreux et mal placés. "Beaucoup n'osent pas prendre un vélo Nancy" constate Chantal qui roule à deux roues depuis plus d'une décennie qui avoue "c'est un peu la débrouille à Nancy et je vais parfois sur le trottoir pour éviter le danger".

Livreurs et trottinettes

Des cyclistes qui ont vu les trottinettes électriques débarquées et les livreurs à vélo serpenter en prennant tous les risques pour un salaire de 80 euros par jour : "ce qui est nouveau, c'est de voir des livreurs à vélo partir dans tous les sens" confie Thierry.

Le gros point noir, c'est les bandes cyclables estime Jean-Jacques qui arpente les rues de Nancy depuis plus de 20 ans : "les bandes cyclables le long des voitures garées sur la chaussée, il faut être extrêmement prudent et toujours être à l'affût de ce qui se passe". La sécurité c'est aussi le soucis d'Estelle qui prend son vélo tous les jours et par tous les temps et avoue des infractions au code de la route : "je trouve dommage qu'on n'ait plus le droit d'aller sur la voie du tram, je vais un peu sur la voie du tram. Je trouve que c'était sécurisant, évidemment quand je vois un tram qui arrive, je me pousse, c'est sa place".

Le quotidien des quatre cyclistes a été bousculé par les livreurs à vélo midi et soir et tous avouent emprunter les trottoirs par endroits et s'arranger avec le code de la route pour éviter le danger.

Apprendre les bons réflexes

Dans la cuvette nancéienne, les modes de transport doux n'ont jamais été une priorité ces 30 dernière années. Pourtant, on croise de plus en plus de trottinettes électriques ou de vélos.

Pour guider le cycliste, la Maison du vélo donne des cours de vélo pour apprendre ou le plus souvent réapprendre les bons réflexes pour circuler en ville. Et à Nancy, on loue plus d'un millier de vélos - les vélostans rouges prisés par l'étudiant nancéien - et surtout on conseille. Pour Rolando Da Costa, animateur mobilité à la Maison du vélo à Nancy pour de nombreuses raisons, "le vélo devient peut-être une évidence, mais on a besoin d'être accompagné et à la Maison du vélo, on est des facilitateurs". Une structure qui forme plus de 250 cyclistes chaque année à la pratique du vélo urbain.

Paroles de cyclistes urbains à Nancy. Estelle, Jean-Jacques, Chantal et Thierry racontent leur quotidien à vélo.

Rolando Da Costa, animateur mobilité à la Maison du vélo à Nancy.

Nancy est, avec Reims, la ville la plus mal classée par le baromètre des villes cyclables de la FUB (Fédération française des usugers de la bicyclette) dans le Grand-Est alors que Strasbourg figure sur le podium des villes les plus favorables au vélo.