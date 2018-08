Que paye t'on dans le prix d'un billet avion ? Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser, surtout quand on découvre que le prix du billet, dans un même appareil, peut varier du simple au triple, voire encore beaucoup plus selon les cas.

Corse, France

Découper la cabine de l'avion

Cela consiste à découper la cabine de l'avion. Selon des critères bien précis : tant de places au tarif minimum, tant au prix maximum. Des critères qui évoluent bien sûr selon les dates et les heures de réservations, en fonction donc, du taux de remplissage de l'avion. Plus l'avion est plein, plus le billet est cher.

Entrent également en compte une demi-douzaine de taxes et redevances qui varient beaucoup selon les aéroports et les régions. Orly, par exemple, est une destination plus chère que Beauvais. Et les Chambres de commerce et d'industrie de Corse appliquent en outre des redevances élevées.

Michel Ponzevera directeur marketing et commercial adjoint d'Air Corsica Copier

En résumé, sur un Corse-Paris-Corse, non résident, au mois d'août, Air Corsica affiche 244 euros. EasyJet, 217 euros. Mais à service égal, il faut ajouter au tarif low cost les frais de carte bancaire, éventuellement une boisson à bord et surtout 72 euros de bagages soute.