Comment l'Union Européenne rend nos voitures plus sûres

Quel est le champ d'action de l'UE en matière d'automobile?

L'union Européenne dicte les normes de constructions : c'est à dire les standards de qualité pour la sécurité des automobilistes.

L'UE vient d'introduire par exemple de nouvelles normes à partir de 2022. Les véhicules neufs devront être équipés de systèmes d'avertissement en cas de somnolence du conducteur, de systèmes de freinage d'urgence ou de boite noire. Toujours plus de sécurité : personne ne peut être contre, mais ces équipements ont un prix. Yves Carra, le porte-parole de l’automobile club de Bourgogne estime donc qu'il faut être mesuré : "la sécurité, c’est bien mais il ne faut pas non plus aller trop vite pour ne pas augmenter le prix des voitures, et qu’elle deviennent inabordables pour les plus modestes. Ça doit se faire petit à petit, même si pour la sécurité, ça va plutôt dans le bon sens".

En matière de sécurité, l’Europe est aussi à la manœuvre pour l'uniformisation des contrôles techniques. On est ainsi passé en France l'an dernier, de 453 à 606 points de défaillance.

L’Europe donne aussi le "la" en matière de pollution

L'Europe intervient notamment en fixant les normes d'émission de CO2. Depuis 2009, les constructeurs sont obligés de se conformer à certaines limites. En 2021, les véhicules neufs ne devront pas émettre plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. En 2030, cette norme sera abaissée de plus de 37 % et devrait obliger les constructeurs à privilégier les motorisations propres, l'électrique en particulier.

Des normes contraignantes jusqu'à un certain point

Pour la sécurité, les constructeurs n'ont pas le choix. Pour la pollution, c'est une autre histoire. Il y a d'abord ceux qui contournent la loi, le "Diesel Gate" en est l'illustration. Volkswagen a reconnu avoir truqué grâce à un logiciel plus de 11 millions de véhicules diesel dans le monde, pour leur faire passer les tests d'émission.

Pour les constructeurs honnêtes, il n'y a qu'une alternative : se conformer aux normes ou payer des pénalités qui pourraient atteindre des centaines de millions d'euros.