Comment la capitale de l'Estonie a-t-elle mis en place la gratuité des transports ?

Comment la capitale de l’Estonie a-t-elle réussi le passage à la gratuité des transports ? Une délégation de la Métropole de Montpellier est en visite à Tallinn pour s’inspirer des bonnes pratiques mises en place il y a 10 ans et récupérer de bons conseils avant le passage à la gratuité prévu le 22 décembre prochain dans la Métropole.

ⓘ Publicité

Ce mercredi, le président de la Métropole de Montpellier Michaël Delafosse, la vice-présidente en charge des transports Julie Frêche et le directeur de la TaM, Loïc Messner ont rencontré le responsable du pôle Transport et Mobilité de la ville de Tallinn, Gregori Parfjonov. Une rencontre qui a permis de bien comprendre ce qu’il faut faire et peut-être aussi pas faire.

Le passage à la gratuité des transports à Tallinn était d’abord une demande de la population pour faire face à la crise économique en 2008. Ici pas de problématique de pollution ou de bouchons. Il a fallu trois ans d’études, la ville a consulté les habitants, une enquête d'opinion qui a montré que 75 % de la population y était favorable. Restait à comprendre pourquoi 25 % était contre et quelles étaient les réticences.

Des automobilistes ont fait le choix de circuler en transport en commun parce que c'était gratuit

Parmi les craintes, il y avait notamment la peur que le service se dégrade, que les bus ou les tram ne soient plus remplacés, et qu'il y ait moins de sécurité. La ville a donc commencé par faire de gros investissements en matériel et en maintenance. Et pour répondre à une demande insolite d’une partie de la population, elle choisi d'acheter du matériel neuf tout en conservant le côté rétro du tram, ainsi certaines rames ont toujours le look des années 60 et cohabitent avec des rames plus modernes. Aujourd'hui la ville compte 572 bus, 46 bus-tram et 65 rames de tramway.

Dès la première année de mise en service de la gratuité des transports, la fréquentation a augmenté de 6,5 %, puis elle a continué sur cette lancée (excepté la période Covid). En 10 ans, c’est 60 % d’usagers des transports en plus pour Tallinn. Dans le même temps la population a augmenté de près de 8 %, certains nouveaux résidents ont clairement choisi de venir s'installer au cœur de la capitale estonienne, plutôt qu'en périphérie, le transport gratuit étant réservé aux résidents de la ville elle-même. Cette augmentation de population a permis de financer cette mesure de gratuité, les dotations de l'Etat pour les transports étant proportionnelles à la population. Malgré l'augmentation de la population, la circulation automobile a baissé de 4 % en 10 ans, ce qui signifie clairement qu'il y a eu "un report modal" autrement dit des automobilistes ont fait le choix de circuler en transport en commun parce que c'était gratuit.

La part du budget consacré aux transports est restée la même

Avec 143 millions de passagers par an, la ville a fait son calcul, chaque voyage coute 54 centimes d’euros au budget communal. "Ceux qui pensaient que ce serait un gouffre financier pour la ville se sont trompés" explique Gregori Parfjonov, "car pour nous la part du budget de la ville consacrée aux transports est restée la même qu'avant la gratuité, c'est entre 10 et 15 %".

"Pour moi et ma famille cela représente une centaine d'euros d'économie par mois "

Autre nouvelle rassurante pour la Métropole de Montpellier, le taux de satisfaction des usagers est passé 44 % avant la gratuité à 80 % aujourd’hui. Un petit sondage rapide dans le tram vient conforter ce sondage. "S'il n'y avait pas la gratuité, je ne prendrai pas les transports en commun" explique ce père de famille. "J'ai une voiture et un vélo". Son épouse confirme que même avec un enfant c'est facile. "On peut aller partout dans la ville, c'est bien desservi et sécurisant". Un jeune homme assis juste derrière confirme "j'ai quasiment toujours connu la gratuité, c'est une mesure de bon sens, même si tout le monde n'a pas encore renoncé à la voiture". Une vieille dame plus mesurée affirme que le service n'est pas toujours à la hauteur et qu'elle a parfois peur de faire des mauvaises rencontres". Son voisin lui coupe la parole pour affirmer que la gratuité lui permet d'économiser 100 euros par mois pour lui et sa famille et qu'il ne faut surtout pas que la ville fasse marche arrière aujourd'hui. "C'est bon pour la planète et pour l'image de notre ville".

Le secret de la réussite selon le chef des transports ? Rester à l'écoute des usagers. "Des réunions quotidiennes sont organisées pour analyser les dysfonctionnements et y remédier au plus vite."

Cela passe notamment par la data, des données détaillées sur la manière dont chaque habitant utilise les transports. La ville de Tallinn a fait le choix de conserver l'obligation pour les usagers de valider un titre de transport, même gratuit, de manière à pouvoir analyser au plus près les pratiques quotidiennes des habitants. Les Estoniens sont précurseurs en la matière.

Alors tout cela sera-t-il transposable à Montpellier ?

Non pas forcément car à Montpellier la gratuité sera mise en place pour son aspect social mais aussi environnemental avec la volonté de désengorger la ville des voitures. Contrairement à Tallinn, Montpellier n’a pas la volonté d’attirer de nouveaux habitants mais d’abord de nouvelles entreprises qui permettront le financement de la mesure grâce au versement transport.

Mais les élus de Montpellier ont été très attentifs à certaines mesures mises en place à Tallinn comme l’élargissement de la gratuité au train pour les trajets intramuros. "Nous allons nous rapprocher de la région " explique Michaël Delafosse "pour voir dans quelles mesures on peut nous aussi envisager certaines mesures de gratuité pour des trajets en TER à l'intérieur de la Métropole." Pourquoi pas demain faire Baillargues-Montpellier ou Villeneuve les Maguelone- Montpellier en train LiO gratuitement.

La délégation de Montpellier a aussi posé de nombreuses questions sur la sécurité dans les transports. On le sait, la Métropole va lancer prochainement une police des transports. A Tallinn, ce n'est pas un sujet, la sécurité est assurée par la police municipale et la ville n'a constaté aucune hausse des agressions depuis la mise en place de la gratuité. Gregori Parfjonov se souvient qu'il y a 10 ans lors de l'enquête auprès des habitants, certains avaient manifesté leur crainte devoir des SDF squatter les rames de tram pour y dormir au chaud toute la journée. "Je n'ai jamais compris cette crainte" dit-il "car à Tallinn nous n'avons pas de SDF ou très peu dans les rues." Un constat que la délégation de Montpellier a pu faire lors de ces trois jours de visite, (avec parfois un peu de jalousie) la ville est calme, particulièrement calme pour une capitale (on pourrait presque dire déserte) très propre et en dehors de quelques chanteurs de rue, aucun mendiant ne fait la manche dans la rue.

À lire aussi Comment sera financée la gratuité des transports en commun à Montpellier ?