Comment obtenir sa vignette Crit'Air et circuler à Bordeaux lors des pics de pollution ?

Fabienne Buccio, préfète de la Gironde, a signé le 24 mars l’arrêté encadrant la mise en place d’une circulation différenciée sur l’agglomération de Bordeaux en cas de pic de pollution atmosphérique. Cette mesure vise à ne laisser circuler que les véhicules les moins polluants sur la base de leur « certificat qualité de l’air » (vignette Crit'Air). Elle complète les mesures déjà prévues et mises en place lors d’un épisode de pollution, notamment la diminution de la vitesse de 20 km/h.

La circulation différenciée sera déclenchée à partir du troisième jour de la procédure d’alerte, pour une entrée en vigueur à compter du quatrième jour. Elle sera mise en œuvre entre 6h00 et 22h00 sur l’ensemble du réseau routier situé à l’intérieur de la rocade de Bordeaux (A630 et RN 230) en excluant la rocade elle-même et certains axes (accès aux parkings relais).

En cas de pollution atmosphérique prolongée, seuls les véhicules équipés de certificats CRIT’AIR 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à rouler. Pour obtenir son certificat Crit’Air, rendez-vous sur le site du ministère de la Transition écologique.