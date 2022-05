C'est un changement bien pratique qui peut soulager votre porte-monnaie pour partir en vacances. La SNCF a annoncé jeudi qu'il est désormais possible de payer ses billets de train en chèques vacances directement sur internet. On vous explique comment cela fonctionne.

Il est désormais possible d'acheter ses billets de train avec des chèques vacances directement sur internet

Il est désormais possible de payer directement en ligne des billets de train avec des chèques vacances. (photo d'illustration)

La SNCF a annoncé jeudi qu'il est désormais possible de payer ses billets de train en chèques vacances directement sur internet. Une petite avancée qui va peut-être soulager votre porte-monnaie, alors qu'un billet sur cinq est acheté via des chèques vacances entre le mois de juin et le mois d'août chaque année. Auparavant, il fallait toutefois réserver son billet en ligne puis se rendre au guichet pour payer en chèques vacances version papier. Désormais, le principe est simple : tout est dématérialisé.

Pour pouvoir payer directement sur internet vos billets avec vos chèques vacances, vous avez besoin de deux applications sur votre téléphone : ANCV Connect c'est-à-dire l'application des chèques vacances, et SNCF Connect. Dans ANCV Connect, vous renseignez les numéros, les dates d'émission et divers détails de vos chèques papiers pour pouvoir les dématérialiser.

Surtout vous n'oubliez pas d'envoyer les originaux version papier à l'ANCV, l'Agence Nationale des Chèques Vacances. Ensuite, direction l'application SNCF Connect. Vous choisissez vos billets, puis il suffit de sélectionner "Chèque Vacances Connect" comme moyen de paiement. Enfin dernière étape, la validation du paiement via l'appli ANCV Connect.

Ce mode de paiement ne fonctionne qu'avec un minimum de vingt euros d'achat. Cela concerne les TGV InOui, les Intercités, les TER ou encore les billets pour se rendre en Suisse, Italie et Allemagne.