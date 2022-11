Comment réduire le nombre d'accidents sur la RD 463 : le Département lance une étude

C'est une portion de route que de nombreux frontaliers du Territoire de Belfort connaissent bien : 800 mètres environ sur la départementale 463 à la sortie de Fêche-l'Eglise en allant vers Delle ou vers la Suisse. Ce tronçon sinueux limité à 70 km/h est connu pour être le théâtre d'accidents réguliers. Le 21 octobre dernier, deux voitures ont fait une sortie de route à quelques heures d'intervalle.

Morgane, qui vit à Beaucourt, emprunte cette route tous les jours. La première fois qu'elle a emprunté le virage, elle s'est fait une grosse frayeur : "J'étais à 70 km/h, il n'y avait pas de pluie et pourtant j'ai quand même glissé donc maintenant je ralentis. Je roule à 50."

Même constat pour Alexis, qui habite Monbouton : "70, c'est pas possible. Le virage, on le prend vraiment 25 ou 30 kilomètres en dessous de la réglementation. On sait que même avec des bons pneus, la voiture, elle glisse. Ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Et il n'y a pas de changement."

C'est pour ça que Cédric Perrin, sénateur et conseiller départemental LR du canton de Delle, a décidé de saisir le Département : "Quand on a une voiture au talus quasiment toutes les semaines, c'est qu'il y a un vrai problème. Ce n'est pas qu'un problème de vitesse parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits ou les gens roulent vite et où il y a quand même beaucoup moins d'accidents."

"Il y a deux ou trois ans, il a déjà été aménagé une zone 70 km/h au lieu de 80, avec des panneaux de signalisation clignotants, poursuit Cédric Perrin. Et malgré cela, on continue d'avoir des accidents de manière assez répétée, donc on pense qu'il est important de pouvoir agir rapidement."

L'appel a été entendu puisque le département a lancé dans la foulée une étude pour permettre d'identifier le problème et donc de trouver des solutions. Didier Vallverdu, vice-président du Département en charge des routes, voit déjà quelques pistes qui pourraient se dessiner: "Il existe des revêtements à la granulométrie plus importante qui permettent à la voiture de mieux adhérer à la chaussée dans des conditions plus difficiles. Ça peut être une piste. Réfléchir à la pertinence d'un radar à cet endroit ne me paraît pas non plus complètement aberrant. Et puis une troisième piste, ça peut être de faire appel à un bureau d'études extérieur pour nous apporter conseils."

Cédric Perrin a sollicité la gendarmerie pour avoir des chiffres précis sur l'accidentologie de cette portion de la RD 463. Didier Vallverdu attend lui le résultat d'une étude sur le nombre de véhicules qui l'empruntent.