Comment stationner circuler à Orléans pendant le Festival de Loire 2021

Le Festival de Loire 2021 se tient du 22 au 26 septembre à Orléans. Pendant toute se durée, l'accès aux quais de Loire sera difficile et la circulation s'annonce compliquée. Au total ce sont plus de 700 mariniers et 200 bateaux qui sont attendus aux côtés d'artistes et d'exposants sur deux kilomètres de quais entre le pont George V et le quai du roi et la rive sud.

Le plan général du Festival de Loire 2021 à Orléans. - ©Festival de Loire

Les restrictions de circulation

Quai du Châtelet : Circulation interdite du samedi 18 septembre à 20 heures au mercredi 29 septembre à 6 heures. Accès pour les riverains uniquement entre 1h et 9h matin sur présentation d’un laissez-passer (accès par le pont George V par l’Ouest et la sortie par la rue de la Tour Neuve).

Quai du Fort Alleaume : Circulation interdite du samedi 18 septembre à 20 heures au mercredi 29 septembre à 6 heures. Accès pour les riverains entre 1h et 9h sur présentation d'un laisser-passer (accès par le pont Thinat par l'Est et la sortie par la rue de la Tour Neuve).

Boulevard de la Motte Sanguin et Quai du Roi (entre le pont de Vierzon et la rue Alexis Danan) : Circulation interdite du mardi 21 septembre à 9 heures au mardi 28 septembre à 6 heures. Accès pour les riverains entre 1h et 9h du matin sur présentation d'un laissez-passer (par le rond-point Charles Péguy).

Pont George V : Circulation coupée le samedi 25 septembre de 21h à minuit et le dimanche 26 septembre de 5h à 21h.

Rive sud : Circulation interdite du samedi 25 septembre à 18h au dimanche 26 septembre à 1h : Pont Thinat, quai Fort des Tourelles, quai des Augustins, pont George V et avenue Dauphine dans le sens Sud / Nord. Les rues de la Bascule, Croix Pucelle et des Tourelles sont mises en impasse.

Les parkings relais

Vous pouvez stationner dans l’un des P+R surveillés à proximité d’une station tram et rejoindre le Festival en toute simplicité pour 3 euros. Ce tarif est valable pour 7 personnes voyageant ensemble pour un aller et un retour. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h le vendredi et le samedi, ainsi que le dimanche de 9h à 18h (voir le détail sur reseau-tao.fr).

Ligne A

Libération - Ave de la Libération - Orléans

Zénith/Parc des Expositions Rue Robert Schuman - Olivet

Victor Hugo - Ave Victor Hugo - Olivet

Les Aulnaies - Rue de la Bergeresse - Olivet

Ligne B

Georges Pompidou - Rue de la Chistera - La Chapelle-Saint-Mesmin

Rol Tanguy - Chemin de Chaingy Saint-Jean-de-la-Ruelle

Pont de l’Europe - Rue du Clos de Mistigris - Saint-Jean-de-la-Ruelle

Droits de l’Homme - Ave des Droits de l’Homme - Orléans

Gaudier Brzeska - Ave Denis Papin - Saint-Jean-de-Braye

Clos du Hameau - Rue de la Gare - Saint-Jean-de-Braye

Parkings Relais réservés aux clients TAO

Bustière - Rue Paul Bert Fleury-les-Aubrais (ligne A)

Parkings Relais en accès libre

Jules Verne - Rue des Fossés Fleury-les-Aubrais (ligne A)

Les parkings relais surveillés. - ©Festival de Loire

Les parkings publics

Les parkings publics orléanais sont ouverts du mercredi 22 au samedi 25 septembre, jusqu’à 1h du matin et le dimanche 26 septembre de 10h à 20h.

Médiathèque

Hôtel de Ville

Cathédrale

Saint-Paul

Les Halles Châtelet

Les Halles Charpenterie - Place de la Loire - Accès réservé uniquement aux personnes en situation de handicap

Carmes

Martroi

Cheval Rouge

Patinoire

La carte des parkings publics accessibles pendant le Festival de Loire 2021. - ©Festival de Loire

