Comment stationner circuler à Orléans pendant le Festival de Loire 2023

Le Festival de Loire 2023 se tiendra du mercredi 20 au dimanche 24 septembre prochain à Orléans dans le Loiret. Pendant toute sa durée, l'accès aux quais de Loire sera difficile et même impossible entre le pont Royal et le cabinet vert, et la circulation s'annonce compliquée. Au total ce sont plus de 700 mariniers et 200 bateaux qui sont attendus aux côtés de 500 artistes et exposants sur deux kilomètres de quais entre le pont George V et le quai du roi et la rive sud.

Le plan du Festival de Loire 2023. - ©Festival de Loire

Les restrictions de circulation

Quai du Chatelet et quai Fort Alleaume : Circulation interdite du samedi 16 septembre à 20h au mercredi 27 septembre à 6h. Les riverains habitant dans la zone hachurée sur la carte ci-dessous pourront sortir et accéder à leur domicile sur présentation d'un laissez-passer. Certaines rues feront l’objet de modification de circulation :

Rue d’Alibert, rue au Lin, rue du Petit Puits, rue de Vaudour, rue de l’Empereur et de la Poterne (entre la rue des Halles et les quais) : accès et sortie par la rue des Halles.

Rue des Bouchers : accès par le Nord et sortie par les rues Saint Flou et du Chêne Percé. - La rue des Tanneurs sera mise en sens unique de l’Ouest vers l’Est. L’accès se fera par la rue des Bouchers et la sortie par la rue Saint Flou et la rue du Chêne Percée.

La circulation rue de la Motte Sanguin sera mise en sens inversé. L’accès se fera par la rue des 4 fils Aymon et la sortie par la rue de Solférino.

Quai du Roi et Boulevard de la Motte Sanguin (entre le pont de Vierzon et la rue Alexis Danan) : Circulation interdite du mardi 19 septembre à 9h au mardi 26 septembre à 6h. L’accès aux rues de l’Abreuvoir, A. Danan, Croix Pêchée et des Arênes se fera par la rue de l’Abreuvoir depuis le faubourg Bourgogne. Sortie par la rue Croix Pêchée, mise en sens inversé puis par la rue Charles Péguy.

Pont George V : Coupure de circulation le samedi 23 septembre de 19h à 1h (feu d’artifice) et le dimanche 24 septembre de 5h à 23h. Accès et sortie impossible aux horaires indiqués.

En raison du feu d'artifice, la circulation sera interdite du samedi 23 septembre à 18h au dimanche 24 septembre à 1h :

Pont Thinat, quai Fort des Tourelles, quai des Augustins, pont George V, avenue Dauphine dans le sens Sud / Nord et Quai de Prague, (de la rue du Portereau jusqu’à l’avenue Dauphine)

Les rues de la Bascule, Croix Pucelle et des Tourelles sont mises en impasse.

Afin de fluidifier la circulation et en raison de la mise en place du plan Vigipirate, le stationnement sera strictement interdit dans certaines rues de la zone hachurée ainsi que sur le quai des Augustins du samedi 23 septembre à 14h jusqu'au dimanche 24 septembre à 13h.

Le plan de circulation pendant le Festival de Loire 2023 à Orléans. - ©Maire d'Orléans

Venir au Festival de Loire

En bus : les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circulent les vendredis et samedis jusqu’à 0h30. Plus d'informations sur le site internet de TAO .

: les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circulent les vendredis et samedis jusqu’à 0h30. Plus d'informations sur le site internet de TAO . Avec la navette du Festival de Loire : bus électrique depuis le Pont de l’Europe jusqu’à Royale-Châtelet, départ toutes les 12 min pendant la durée du Festival et un service étendu jusqu’à 1h le vendredi et le samedi.

: bus électrique depuis le Pont de l’Europe jusqu’à Royale-Châtelet, départ toutes les 12 min pendant la durée du Festival et un service étendu jusqu’à 1h le vendredi et le samedi. À vélo : parkings directement sur site. Vélos en libre service : stations Vélo+ disponibles dans le centre-ville d’Orléans.

: parkings directement sur site. Vélos en libre service : stations Vélo+ disponibles dans le centre-ville d’Orléans. En train : à partir des gares d’Orléans ou des Aubrais, prendre le tram A direction "Hôpital de la Source" et descendre à la station "Châtelet".

: à partir des gares d’Orléans ou des Aubrais, prendre le tram A direction "Hôpital de la Source" et descendre à la station "Châtelet". Trains et cars régionaux : depuis la région Centre Val-de-Loire avec le réseau Rémi . et une offre spéciale les 23 et 24 septembre. Ces jours-là, l'aller-retour à Orléans depuis la Région Centre-Val de Loire sera proposé à 4 euros en train ou en car interdépartemental Rémi et sera même gratuit pour les détenteurs de la carte Rémi Y'eps

: depuis la région Centre Val-de-Loire avec le réseau Rémi . et une offre spéciale les 23 et 24 septembre. Ces jours-là, l'aller-retour à Orléans depuis la Région Centre-Val de Loire sera proposé à 4 euros en train ou en car interdépartemental Rémi et sera même gratuit pour les détenteurs de la carte Rémi Y'eps Transport en commun : Pass’ 2 jours Festival de Loire : un billet pour une persone valable deux jours consécutifs pendant le Festival pour 3,40 euros. En vente dans les distributeurs automatiques.

Les parkings relais tram

Vous pouvez stationner dans l’un des P+R surveillés à proximité d’une station tram et rejoindre le Festival en toute simplicité pour 3,40 euros. Ce tarif est valable pour sept personnes voyageant ensemble pour un aller et un retour. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h le vendredi et le samedi, ainsi que le dimanche de 9h à 18h (voir le détail sur reseau-tao.fr ).

Ligne A

Libération - Ave de la Libération - Orléans

Zénith/Parc des Expositions Rue Robert Schuman - Olivet

Victor Hugo - Ave Victor Hugo - Olivet

Les Aulnaies - Rue de la Bergeresse - Olivet

Ligne B

Georges Pompidou - Rue de la Chistera - La Chapelle-Saint-Mesmin

Rol Tanguy - Chemin de Chaingy Saint-Jean-de-la-Ruelle

Pont de l’Europe - Rue du Clos de Mistigris - Saint-Jean-de-la-Ruelle

Droits de l’Homme - Ave des Droits de l’Homme - Orléans

Gaudier Brzeska - Ave Denis Papin - Saint-Jean-de-Braye

Clos du Hameau - Rue de la Gare - Saint-Jean-de-Braye

Parkings Relais réservés aux clients TAO

Bustière - Rue Paul Bert Fleury-les-Aubrais (ligne A)

Parkings Relais en accès libre

Jules Verne - Rue des Fossés Fleury-les-Aubrais (ligne A)

Les parkings relais tram. - ©Festival de Loire

Les parkings publics

Les parkings publics orléanais sont ouverts du mercredi 20 au samedi 23 septembre

Médiathèque - Place Gambetta - Gratuit à partir de 17h du mercredi au samedi et le dimanche de 10h à 20h.

Navette Vélo-taxi gratuite depuis le kiosque Place Gambetta, jusqu’à la rue des Halles - de 11h à 20h. Service étendu le vendredi jusqu’à 23h et le samedi jusqu’à 00h.

- Place Gambetta - Gratuit à partir de 17h du mercredi au samedi et le dimanche de 10h à 20h. Navette Vélo-taxi gratuite depuis le kiosque Place Gambetta, jusqu’à la rue des Halles - de 11h à 20h. Service étendu le vendredi jusqu’à 23h et le samedi jusqu’à 00h. Carmes - Rue Henri Roy - Gratuit à partir de 17h du mercredi au samedi et le dimanche de 10h à 20h.

- Rue Henri Roy - Gratuit à partir de 17h du mercredi au samedi et le dimanche de 10h à 20h. Saint-Paul - Rue de la Chèvre qui danse - Conditions tarifaires habituelles.

Ouverts 24h/24 7j/7 (Conditions tarifaires habituelles)

Hôtel de Ville - Rue Dupanloup

- Rue Dupanloup Cathédrale - Rue Saint-Pierre Lentin

- Rue Saint-Pierre Lentin Les Halles Châtelet - Place du Châtelet

- Place du Châtelet Cheval Rouge - Place du Cheval Rouge

- Place du Cheval Rouge Les Halles Charpenterie - Place de Loire Accès uniquement aux personnes en situation de handicap. Fermé le 23 septembre de 14h à 01h - parking de substitution réservé aux PMR place du Vieux Marché : service de navette Access Tao PMR, depuis la place du Vieux Marché jusqu’à la rue des Halles : de 10h à 1h (toutes les 20 min) – gratuit

- Place de Loire Accès uniquement aux personnes en situation de handicap. Fermé le 23 septembre de 14h à 01h - parking de substitution réservé aux PMR place du Vieux Marché : service de navette Access Tao PMR, depuis la place du Vieux Marché jusqu’à la rue des Halles : de 10h à 1h (toutes les 20 min) – gratuit Münster - Avenue de Münster

- Avenue de Münster Parking du Baron, Patinoire - Rue Albert Lejeune

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet du Festival de Loire .