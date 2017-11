Comment stationner et se déplacer pendant l'inauguration des illuminations de Noël ?

Entre 20.000 et 30.000 spectateurs sont attendus à Laval ce samedi après-midi pour assister aux illuminations de noël. La circulation sera largement perturbée dans le centre ville. Des navettes gratuites sont mises en place.

C'est le week-end le plus important pour la ville de Laval, en termes de fréquentation. Entre 20.000 et 30.000 visiteurs assistent ce samedi aux illuminations de noël. Un dispositif important de sécurité est déployé pour l'occasion et plusieurs axes du centre villes sont coupés.

Perturbation dès 14h

Dès 14 heures, il est interdit de stationner et de circuler rue des déportés et place la Trémoille. Trois parkings-barrières seront fermés : celui de Gambetta, celui du 11 novembre et celui des remparts. Interdiction également de stationner, rue du britais, rue des ruisseaux, rue renaise, place Saint-Tugal, rue Saint André, rue des béliers et rue du Jeu de Paume. Toutes les voitures qui se trouveront dans ce périmètre seront retirées par la fourrière. L'an dernier, il y en aurait eu seulement huit. À partir de 17 heures, il sera impossible de circuler dans le centre-ville. Des véhicules vont barrer les entrées, rue crossardière, rue de la paix, quai Albert Goupil, place Hardy-de-Lévaré, rue du cardinal Suhard, rue du général de Gaulle, rue Bernard le Pecq et enfin cours de la résistance.

Parking relais et navettes gratuites

Des navettes gratuites sont mises à disposition entre 17h00 et 18h00, au départ des Parkings Relais suivants :

Octroi - quartier Grenoux

CMA : quartier St Nicolas/Bozées

Technopolis : quartier Centre Universitaire

Jaunaie : quartier Polyclinique

Retour vers les parkings jusqu'à 21h00. Une navette assurera également vos déplacements à partir du parking Ferrié - rue de la Gaucherie. Sur chaque parking, un agent vous remettra une contremarque valable pour un aller/retour. Le service est gratuit.

150 militaires mobilisés

Pas moins de 150 militaires de la force sentinelle, des policiers, des agents de sécurité et des agents municipaux sont mobilisés pour l'occasion. Les festivités de la mise en lumières de la ville de Laval sont placées sous haute sécurité. Autant dire qu'il va falloir montrer patte blanche alors que la France fait face à un risque élevé d'attentat. Un conseil, venez si possible sans sacs car ils pourront être fouillés, et surtout venez à pied, ou empruntez les navettes TUL après avoir garé vos véhicules sur les parkings relais car tout le centre-ville va être en grande partie bouclée.