Comment va se mettre en place la gratuité dans les transports lillois les jours de pic de pollution

A partir du 1er janvier 2020, la Métropole Européenne de Lille rendra gratuits les transports en commun du réseau Ilévia en cas mise en place de la circulation différenciée pour les voitures. Mode d'emploi d'une mesure plus complexe qu'il n'y paraît.

Lille, France

Bus, métros et tramways, tous seront gratuits les jours de pic de pollution dans la métropole lilloise. Cette mesure a été votée par le conseil métropolitain le vendredi 11 octobre, à titre expérimental. Les modalités doivent encore être discutées avec le réseau Ilévia (Groupe Kéolis) qui a remporté la concession de service public actuel car cette mesure pose beaucoup de questions. Jusque-là, un Passe Environnement était activé les jours de circuluation différenciée

Quand sera mise en place la gratuité ?

La notion de pics de pollution est trop floue. LE premier niveau d'alerte a été déclenché à 46 reprises dans la région depuis le début de l'année. La gratuité ne se déclenchera que lorsque le préfet ordonnera la circulation différenciée qui exclut de 13 communes de la métropole les véhicules les plus polluants (vignettes Crit'Air 4et 5).

Combien ça coûte ?

Damien Castelain, le présoident de la Mel avance le chiffre de 200 000 à 300 000€ par jour de gratuité. C'est la somme que la mé&troôle devrait verser à Ilévia, le gestionnaire, en compensation.

Faudra-t-il quand même un ticket ?

Non. Les portiques (dans les stations où ils sont installés) seront ouverts, la circulation sera donc totalement libres pour le métro lillois, pas besoin de badger aux entrées de bus et métros. Il avait été envisagé un temps d'acheter quand même un ticket (0,20€) afinde comptabiliser exactement les usagers et donc la somme à verser en compensation à Ilévia mais le risque était grand de décourager ainsi les habitants de délaisser leurs voitures.

Les abonnés annuels seront-ils concernés ?

Il n'est pas prévu, pour l'instant, un remboursement ou une prolongation équivalente au nombre de jours de gratuité (contrairement à la Région om Xavier Bertrand souhaiterait que l'on prolonge d'autant l'abonnement annuel TER)

Et les V'Lille ?

Difficile de rendre gratuit le système de location de vélos en libre service qui focntionne aujurd'hui avec une caution de 200€ mise en réserve à chaque utilisation ponctuelle. Les jours de circulation différenciée, il faudra s'attendre à voir ce service davantage utilisé et donc tendu. La tentation serait grande en cas de gratuité complète de voir certains "privatiser" pour la journée "leur" vélo et donc empêcher les autres de bénéficier de ce service mais la Mel réfléchit à un dispositif.