Comment vivez-vous les boulevards ? Bordeaux Métropole lance une concertation publique

La transformation des boulevards, le projet-phare du maire Bordeaux en vue des municipales de 2020. Bordeaux Métropole lance une concertation publique sur le sujet pour recueillir vos doléances et vos idées. Elle est disponible en ligne et bientôt dans toutes les mairies de quartiers.

Que pensez-vous des boulevards et comment les rendre plus agréables ? La concertation publique est lancée sur le site de Bordeaux Métropole.

Bordeaux, France

La concertation publique sur les boulevards est lancée depuis lundi 30 septembre sur le site internet de Bordeaux métropole. Sous forme d'un questionnaire autour de grands thèmes : la mobilité et la sécurité - notamment pour les déplacements doux comme les vélos -, l'espace public "comment on traverse, on vit, on s'assoit à une terrasse de café par exemple," explique Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux, "ce sont aussi des questions de santé publique et de pollution." Vous trouverez aussi une version de ces questionnaires dans les mairies de quartiers à Bordeaux, des réunions publiques, des balades et des ateliers de proximité seront aussi organisés dans la première quinzaine du mois de novembre et pendant un an.

L'objectif est, dans un premier temps, de faire un diagnostic de la situation des boulevards. De récolter des idées pour améliorer la situation également. Puis, à partir de ces participations, d'élaborer des solutions avec un architecte chargé de modifier le visage des boulevards.

Entre 30 000 et 40 000 véhicules circulent sur les boulevards chaque jour et environ 80 000 personnes vivent dans un périmètre de 500 mètres autour.

Des idées pour redonner de la vie aux boulevards

Place Ravezies, le tram passe, les voitures s'arrêtent puis redémarrent aux feux dans un bruit assourdissant. Peu de piétons, beaucoup de bureaux. Les quatre restaurants et cafés servent le midi et ferment en fin d'après midi. Gaëlle travaille sur la place, elle a sa petite idée sur comment redynamiser le quartier : "Supprimer les voitures !" lance-t-elle en riant.

Supprimer les voitures ! — la solution de Gaëlle pour améliorer la vie sur les boulevards

Sa collègue Sandrine renchérit "et il faut mettre des arbres !". Pour ce qui est de la vie de quartier, elle est insuffisante pour Laurence "il faudrait des cafés et bars dans les rues [adjacentes], protégées du bruit par les immeubles avec des petits coins sympas...". Il y a bien quatre restaurants et cafés mais ils ferment en fin d'après midi.

Barrière de Bègles, l'ambiance est beaucoup plus animée avec une trentaine de commerces d'un côté et de l'autre des boulevards. Danielle vient de la barrière d'Ornano jusqu'ici pour faire ses courses. Normalement, elle vient en vélo mais aujourd'hui, elle y a renoncé "quand il y a beaucoup de circulation c'est impossible !".

Quand il y a beaucoup de circulation c'est impossible de rouler en vélo sur les boulevards... Les pistes cyclables ne sont peut-être pas assez larges ! — Danielle

La septuagénaire n'est pas sereine lorsqu'elle circule à vélo sur les boulevards "Les camions, les bus me frôlent ... c'est un problème, surtout qu'à mon âge j'ai parfois du mal à tenir bien droit le guidon !" La solution serait d'élargir les pistes cyclables ou de créer des voies dédiées.

Autres idées pour rendre les commerces des boulevards plus accessibles : construire plus d'arceaux pour attacher les vélos ou encore améliorer la circulation des bus sur les boulevards, créer une nouvelle ligne de tram ou multiplier les places de stationnements pour les voitures au niveau des barrières...