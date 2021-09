Commerçants et habitants de la Place Albert Ier à Montpellier n'en peuvent plus du crissement du tramway

Le bruit strident provoqué par le passage des tramways de la ligne 1 insupporte les habitants et commerçants de la Place Albert Ier à Montpellier. Emma Belmonte, étudiante en alternance dans une banque, y travaille et y habite depuis trois mois. "Au début je n'entendais rien. C'était le top. On dormait avec la fenêtre ouverte" mais depuis un mois "ça me réveille le matin, ça me prendre la tête le soir."

L'étudiante envisage même "de déménager" parce qu'elle est "tout le temps sur les nerfs." Emma Belmonte a sollicité la mairie de Montpellier par mail pour trouver une solution, sans réponse.

Le président de la TAM et Adjoint au Maire, Délégué aux grands travaux, embellissement de la ville et du cadre de vie et coordination des travaux, Laurent Nison en appelle à la patience de cette habitante et des autres. "On a un dispositif automatique efficace qui graisse automatiquement les rails, ce qui atténue les crissements" assure-t-il. Mais les fortes pluies de ces derniers jours ont "lessivé la graisse qui est biodégradable et soluble à l'eau." D'ici quelques jours, les nuisances sonores devraient s'atténuer selon Laurent Nison.

Emma Belmonte, habitante de la Place Albert Ier, pense à déménager à cause du bruit du tramway devant chez elle. © Radio France - Morgane Guiomard

Un problème signalé par les commerçants

"Mes clients s'en plaignent. Certains ne veulent plus manger sur la terrasse" explique Véronique Olmos qui tient le restaurant La Comtesse. Si les nuisances sonores se sont accentuées depuis un mois, c'est un problème qui est signalé régulièrement depuis des années selon plusieurs commerçants de la Place Albert Ier.

"C'est abominable, on est obligés de se boucher les oreilles" se désole Diane, une habitante du quartier qui vient régulièrement manger au snack de la place. Là encore, le président de la TAM, Laurent Nison assure que les plaintes sont entendues : "on a fait appel à un bureau d'études pour essayer de mettre en place des solutions."