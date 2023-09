Concarneau : à la découverte de l'Anemos, le gigantesque voilier-cargo de l'entreprise TOWT

C'est un galion version cargo. Un futur mastodonte à la voile, champion de la décarbonation : 81 mètres de long, 2 mâts de 53m de haut, 3.000 m² de voilure et six cales capables d'accueillir 1.200 palettes de marchandises. Voilà pour ses mensurations. Pour l'heure, seule la coque de l'Anemos ("vent" en grec ancien) est terminée. Fabriquée en Roumanie, elle est arrivée ce lundi 28 août au port de Concarneau, dans le Finistère. Elle sera gréée et aménagée dans les mois qui viennent par les Chantiers Piriou avant de prendre la mer au printemps prochain au départ du Havre, en Normandie.

ⓘ Publicité

Le Havre - New York en 13 jours

"On peut en théorie transporter tout type de marchandises à des coûts qui sont de l'ordre de 500 euros la palette", explique Guillaume Le Grand le patron et cofondateur de l'entreprise TOWT. "C'est très inférieur à l'aérien et assez comparable aux porte-conteneurs. Et c'est plus rapide. Le navire va un peu moins vite, mais vu qu'on a un transport dédié, on ne va pas être pénalisé par les transbordements ou la congestion portuaire qui fait qu'aujourd'hui une palette du Havre pour New-York met environ 30 jours. Avec nous, elle en mettra 13", calcule t-il fièrement. Tout en économisant 5.000 tonnes de CO2 par an.

Le bateau chargera des trésors de notre terroir labellisés Anemos : "du cognac, des vins bio, du champagne, des couteaux, des chaussures, des chemises, des confitures", énumère le patron. Et il reviendra les cales chargées - entre autres - de café et de cacao. "Sur chacun des produits, il y aura le journal de bord, on retrouvera la trace GPS, le bilan carbone économisé", ajoute t-il. "Et on va retrouver également des anecdotes, des photos des dauphins, des poissons volants et de qui était à bord". Une valeur ajoutée essentielle dans un secteur très compétitif. "Le transport doit avoir une valeur si on veut le décarboner, sinon il va rester le parent pauvre de la marine marchande. Il faut trouver ce levier de parler du terroir, de l'origine d'un produit, à l'heure où une nouvelle génération de consommateurs va être plus exigeante sur l'authenticité de ce qu'on dit et de ce qu'on fait".

Les marchandises seront chargées dans 6 cales réparties sur 3 étages © Radio France - Angeline Demuynck

Un défi technique

A chaque transatlantique, l'Anemos remplira ses cales de plus de 1.000 tonnes de marchandises chargées en environ six heures. "Nous avons nos propres grues, nous sommes auto-équipés pour pouvoir opérer sur des terminaux qui ne dépendent pas des grands portiques de porte conteneurs, souvent des bassins qui datent du XIXe siècle et qui se cherchent une raison d'être au XXIe siècle", résume Guillaume Le Grand.

"C'est un défi technique parce que c'est la première fois qu'un voilier de cette taille est construit avec des mâts de cette taille", estime Clément Santoro des chantiers Piriou, en charge de la réalisation de cet élégant cargo à voiles. Il a d'ailleurs fallu prendre en compte certaines caractéristiques propres au transport à la voile. "Le bateau est prévu pour giter jusqu'à quinze degrés. Donc il a fallu qu'on travaille avec les fabricants de blocs sanitaires - les douches - pour prévoir par exemple des points d'évacuation des deux bords en fonction qu'on soit tribord amures, avec le vent de tribord ou bâbord amures quand le vent vient de la gauche", détaille le technicien.

Le navire embarquera 7 membres d'équipage et 12 passagers © Radio France - Angeline Demuynck

Le bateau effectuera 11 transatlantiques par an. Les premières sont déjà réservées. Parmi les clients qui attendaient ce cargo avec impatience, Belco, importateur mondial de café vert, représenté par Louis Maillaud. "On avait un trou dans la raquette en terme de transports, raconte t-il. On était comme tout le monde sur des gros porte-conteneurs très polluants. Alors évidemment, c'est plus cher, mais ça reste marginal sur le coût final du produit : un peu moins d'un euro du kilo pour une valeur ajoutée environnementale et de communication qui est bien meilleure", estime le chef du projet transport à la voile.

Une plus-value écolo qui pourrait aussi séduire des passagers. L'Anemos en accueillera une douzaine à chaque voyage pour environ 150 euros la nuit. Un deuxième navire à la voile devrait bientôt rejoindre la flotte TOWT. Il est en construction par les chantiers Piriou au Vietnam.