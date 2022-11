Concertation publique sur l'A31 bis : c'est parti !

C'est une nouvelle grande étape qui s'ouvre ce mardi 22 novembre, dans le dossier long et complexe d'A31 bis , ce projet de nouvelle portion d'autoroute d'une dizaine de kilomètres pour contourner Thionville, et désengorger l'A31 : la concertation publique commence, et va durer jusque début février 2023.

Plusieurs réunions publiques et "rencontres de proximité" sur les marchés vont permettre d'informer et de recueillir l'avis des habitants, des entreprises, des associations… Chacun pourra aussi poser des questions. Ce processus permettra au préfet de la Moselle de choisir le tracé définitif du projet, qui fera encore l'objet d'une enquête publique dans un an, et qui ne verra pas le jour avant, au mieux, 2030.

La concertation va permettre de désigner le meilleur tracé parmi les quatre encore à l'étude. - Préfecture de la Moselle

Le projet A31bis ne concerne pas que le contournement de Thionville : il y aura élargissement à 2x3 voies de la frontière luxembourgeoise à Thionville-nord, et de Augny à Bouxières-aux-Dames. Pour la partie sud, de Nancy à Gye, aucun consensus n'a été trouvé à ce jour.

La parole au citoyen, fondement de la démocratie

Six réunions publiques sont donc prévues à Thionville, Florange, Fameck, Terville et Kanfen. Il pourra y en avoir d'autres si nécessaires. Et pour toucher le plus large public possible, des rencontres seront organisées sur des marchés. Le sujet est complexe, technique, et nous ne sommes pas tous ingénieurs des ponts et chaussées ! "C'est toute la complexité des documents que nous devons rédiger", explique Luc Martin, l'un des deux garants de la Commission nationale du débat public : "Ils doivent être riches, pour que l'expert y trouve son compte, et il faut aussi que le grand public puisse comprendre les enjeux".

Les dates à retenir :

Mardi 22 novembre 19h : réunion publique d'ouverture - espace multifonctionnel de Veymerange à Thionville

Vendredi 25 novembre, matin : rencontre de proximité - marché de Terville

Samedi 26 novembre, matin : rencontre de proximité - marché de Thionville

Lundi 28 novembre, 19h : réunion publique (enjeux de mobilité nord Lorraine) - le 112 à Terville

Vendredi 2 décembre, après-midi : rencontre de proximité - parking Leclerc à Fameck

Samedi 3 décembre, matin : visite sur le terrain - inscriptions sur le site dédié à l'A31 bis

Jeudi 8 décembre, 19 : réunion publique (enjeux du contournement de Thionville) - complexe de Bétange à Florange

Lundi 12 décembre, 19h : réunion publique (concession et élargissement de l'A31) - espace socio-culturel à Kanfen

Lundi 9 janvier 2023, 19h30 : atelier sur l'analyse des différents tracés - gymnase le Cosec à Florange

Mardi 17 janvier 2023, 19h : réunion publique (circulation et reports de trafic) - salle Victor Hugo à Fameck

Jeudi 2 février 2023, 19 : réunion publique de synthèse - salle Val Marie à Thionville

Vous pouvez aussi vous informer et contribuer sur le site dédié à l'A31 bis . Par ailleurs, un flyer avec les principales informations et les dates des rendez-vous sera édité à 70.000 exemplaires, et envoyé dans les boîtes aux lettres des habitants du secteur concerné. Un coupon-réponse à renvoyer par courrier y est inséré pour pouvoir exprimer son avis.

"Nous serons à l'écoute"

Sujet technique donc, mais la démarche est essentielle pour la démocratie : la concertation publique, c'est le moment où les citoyens peuvent s'exprimer, s'opposer ou soutenir un projet. La Dreal ( Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement ) planche depuis longtemps sur l'A31 bis. Son directeur, Hervé Vanlaer, attend beaucoup de cette concertation : "Nous serons à l'écoute. Les gens connaissent parfois mieux le terrain que nous, c'est important d'écouter leur ressenti. Important aussi que les gens s'écoutent les uns les autres : je ne pense pas qu'on arrivera à un consensus complet, mais trouver quelques points communs, c'est aussi avancer".

Les opposants au projet sont mobilisés depuis longtemps , et les raisons de leur opposition sont nombreuses. La concertation sera la manière de savoir si cet avis est partagé par d'autres. Si la remise en cause de l'A31 bis n'est plus d'actualité pour Laurent Touvet, il n'y aura pas de sujet tabou : "Certains sont plus sensibles à la fluidité du trafic, d'autres à l'environnement, au coût du péage, au délai de réalisation. C'est tout cela qu'on va estimer, et chacun pourra s'exprimer". Le préfet affirme aborder cette étape de manière parfaitement neutre, sans favoriser un tracé plus que l'autre.

Parmi les aspects les plus polémiques, le financement : "Ce seront les usagers, et non les contribuables qui financeront cette nouvelle portion" au sud de Thionville, précise Laurent Touvet. Un péage sans barrière est prévu, avec un passage tarifé entre 2 et 4 euros, selon les estimations. Aucun financement de l'Etat français n'est prévu.

Troisième concertation en sept ans

Il y a déjà eu, par le passé, des consultations et des débats publics sur ce projet. D'abord en 2015, pour échanger sur la nécessité ou pas de construire cette nouvelle portion d'autoroute. Verdict : oui, l'A31 bis est utile, et même nécessaire. En 2018-2019, concertation sur les tracés potentiels : la population a pu découvrir une dizaine de scénarios possibles. Deux tronçons sont alors retenus : le F10, passant au sud de Terville, avec la construction d'un grand viaduc pour franchir la Moselle, et le F4, qui consiste en un tunnel sous la ville de Florange.

Rebondissement en 2020 : ArcelorMittal annonce la fermeture de la cokerie de Serémange-Erzange bien plus tôt que prévu... Des élus de la Fensch proposent alors de retenir aussi le tracé F5 , qui passe par la cokerie. On a aujourd'hui deux variantes possibles : un tunnel en surface ou en profondeur.

Les habitants vont donc pouvoir s'informer et donner leur avis sur ces quatre tracés possibles. Tout sera analysé, compilé. Le préfet de la Moselle proposera au gouvernement l'option la plus adaptée humainement, écologiquement, financièrement. Et le tracé retenu fera encore l'objet d'un débat public dans un an. Si tout est validé, l'Etat devra encore désigner un concessionnaire, qui lui-même lancera un appel d'offres pour les marchés du chantier. Les travaux, d'une durée de trois à cinq ans, et d'un coût estimé entre 1,2 et 2 milliards d'euros, pourraient alors s'achever en 2030 ou 2031.