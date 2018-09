C'est aussi la rentrée ce lundi pour les conducteurs de cars scolaires. Un choix qu'a fait Pierre Varachaud il y a 6 ans. Il est l'un des quatre conducteurs de Saint-Laurent-sur-Gorre en Haute-Vienne. Un choix qu'il ne regrette pas malgré les responsabilités de plus en plus importantes.

Saint-Laurent-sur-Gorre, France

"J'adore le contact avec les enfants, durant les trajets on parle de tout, de la vie, de l'école... du sport". Une belle entrée en matière de Pierre Varachaud, 69 ans et qui ne cache pas son impatience de retrouver la vingtaine d'enfants qu'il transporte matin et soir vers l'école de Saint-Laurent-sur-Gorre ou vers le collège de Rochechouart.

Dés qu'il a pris sa retraite, Pierre Varachaud a décidé de commencer un nouveau métier "Pour ne pas rester inactif, continuer à me lever le matin et avoir une hygiène de vie"explique t-il. Et c'est vrai qu'il se lève tôt puisqu'il est au volant de son petit car à 6 heures 45 pour "ramasser" son premier élève à 7 heures.

Des hameaux isolés où on attend son arrivée avec impatience

"C'est vrai que j'arrive parfois dans lieux isolés, mal éclairés où il fait froid et où les enfants sont contents de me voir arriver" raconte encore Pierre Varachaud" Mais parcourir chaque jour les petites routes de campagne ne lui déplaît pas au contraire. "Je croise des animaux, des cerfs, des chevreuils ... des lapins et c'est un moment que je partage avec les enfants durant les trajets". Il avoue qu'il n'aurait jamais voulu fairedu ramassage scolaire en ville.

Des responsabilités en plus et une attention de tous les instants

"On transporte des enfants, ce n'est pas rien" explique t-il aussi. La principale responsabilité du conducteur de car scolaire est de vérifier qu'aucun enfant n'a été oublié à la fin de chaque circuit. "Avant nous avions une accompagnatrice et c'était mieux notamment pour les petits de maternelle qui n'arrivent pas à attacher leurs ceintures tous seuls" regrette encore Pierre Varachaud et il avoue devoir faire régner l'ordre lorsque les plus grands chahutent un peu. Mais tout est question de respect "Je les respecte et ils me respectent mais il ne faut surtout pas de copinage" conclut t-il.