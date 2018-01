A partir du mois de mai, le contrôle technique sera renforcé : multiplication des points de contrôle et sévérité accrue. Les amateurs de modèles anciens pourraient en faire les frais.

Déols, France

Ce sera l'un des changements de l'année à venir : un nouveau contrôle technique renforcé entrera en vigueur au mois de mai. Le nombre de points de contrôle (131 au total) va augmenter, tout comme le nombre de défaillances potentielles (il passera de 453 à 606). Une nouvelle catégorie va aussi apparaître : celle des défaillances critiques. Si l'un de ces défauts est repéré sur votre véhicule (absence de liquide de freins, feux stop hors d'usage, essieu fêlé...), vous n'aurez que 24 heures pour vous mettre en conformité.

Ce type de réparations (une simple tôle pour boucher un trou de carrosserie) ne seront bientôt plus tolérées © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une 2cv sur deux potentiellement épinglée

Pour les amateurs de modèles anciens, ces changements sont loin d'être anodins. Gérant de Rénov' 2CV à Déols, Hervé Renard met en garde contre deux défauts fréquents de la célèbre Citroën : la corrosion de la carrosserie et les fuites de moteur. "Jusqu'ici, certains clients faisaient de la réparation cache-misère en mettant une tôle comme ils pouvaient, ce qui permettait de continuer à circuler. A partir de mai, ça sera terminé". Concernant les fuites de moteur, là encore, les propriétaires de 2CV devront être vigilants, précise Hervé Renard : "_Je ne connais aucun moteur de 2CV qui n'ait pas de fuites_. Deux solutions : si ce sont des petits suintements, à l'appréciation du contrôleur, ça devrait passer. Si c'est plus important, le véhicule sera soumis à contre-visite". D'après Hervé Renard, la moitié des 2CV aujourd'hui en circulation (on estime à 100.000 leur nombre en France) pourrait se faire ainsi épingler par le nouveau contrôle technique.