Conductrice dans une entreprise de la Somme, Olympe a désormais des toilettes dans son camion

En France, seulement 3% des salariés des entreprises de transport routier sont des femmes. "Il y a des freins et des clichés qui subsistent et qui empêchent les femmes d'imaginer même nous rejoindre", selon Jean-Charles Sarr, PDG du groupe OPAL, maison mère qui détient notamment l'entreprise Immo-Ouest, ex transports Fromentin, installée à Crécy-en-Ponthieu, dans le nord ouest de la Somme.

Chez Immo-Ouest, elles sont douze (sur 230 conducteurs au total) derrière le volant et Jean-Charles Sarr affiche une nette volonté de "féminiser encore plus. Personne ne l'ignore, les femmes représentent 50% de la population et si, dès le départ on se prive de 50% des possibilités d'intégrer des gens pour faire un métier cela veut dire qu'on rend les choses plus compliquées."

Le patron transporteur tente donc de créer les conditions pour attirer plus de conductrices. L'un des camions de la société est ainsi équipé de toilettes à l'intérieur de la cabine. Un véhicule que conduit Olympe, 28 ans, salariée de la société depuis plus de trois ans. "Je fais des trajets dans le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore la Bretagne", explique t-elle.

Le camion d'Olympe © Radio France - François Sauvestre

"Ca m'arrive de me retenir, question de sécurité"

"Je découche une dizaine de nuits par mois", poursuit-elle en montrant un lit installé dans la cabine de son camion-benne. Jusqu'à l'installation de ces toilettes, elle devait faire autrement et cela a pu, parfois lui poser problème. "Bien sûr il y a des toilettes sur les aires de repos, chez les clients mais parfois, il n'y en a pas partout comme pendant la campagne betteravière où on doit aller dans les champs. Et même la nuit, ce n'est pas toujours évident de descendre du camion, ça m'arrive de me retenir, question de sécurité", raconte Olympe.

C'est pour remédier à cela que le groupe Opal a sollicité le constructeur Mercedes-Benz et son distributeur Gorrias pour imaginer l'installation de ces toilettes. "Je me suis dit mais c'est pas possible de ne pas avoir pensé plus tôt à le faire, alors qu'il y en a dans les camping car", poursuit Jean-Charles Sarr.

L'expérimentation dans ce camion doit aboutir à l'équipement d'un second véhicule et à terme, de tous les camions de la société. Jean-Charles Sarr souhaite aussi inspirer d'autres entreprises. "De toute façon les patrons n'auront pas le choix de prendre ce virage là."