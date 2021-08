Conduire sans assurance, une mauvaise habitude dans la région de Marseille

En 2020, sur les routes de France, près de 30 000 personnes ont été victimes d'un accident de la route causé par un conducteur en défaut d'assurance. Chiffres révélés par le Fonds de garantie des victimes (FGAO). Dans son baromètre annuel, il comptabilise exactement 27 332 victimes, dont 7 984 victimes corporelles, parmi lesquelles 128 sont décédées.

Si le nombre total de victimes est en baisse de 14,4% par rapport à 2019 (31 947 victimes), il est à mettre en rapport avec la diminution du trafic routier et des déplacements à cause de la crise sanitaire en 2020. C'est la même chose concernant les 106,3 millions d'euros d'indemnités versées aux victimes en 2020. Elles sont en baisse de 8% par rapport à 2019, mais en hausse de 10,3% par rapport à 2015.

Les cinq départements les plus accidentogènes en matière de non-assurance sont, dans l'ordre, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, Paris et les Bouches-du-Rhône. Le baromètre du FGAO précise que dans 81% des cas, les accidents ont lieu en voiture, contre 6% en deux-roues. Ils interviennent le plus souvent sur une voie communale (50,7%) ou une route départementale (33,7%).

Des conséquences parfois dramatiques...

A Marseille il n'est plus rare de rencontrer des automobilistes qui ont eu des accidents avec des conducteurs sans assurance. Hakim, garagiste, peut en témoigner : "Je me suis fait percuter à un stop. Le type conduisait avec un permis étranger, sans assurance. J'ai relevé sa plaque, je l'ai dénoncé. Mais il n'y a eu aucune poursuite judiciaire, et mon assurance a refusé de rembourser _les frais sur ma voiture qui était vieille, et qui a fini à la cass_e".

Des accident beaucoup plus dramatiques peuvent inciter les conducteurs sans assurance, ou sans permis, à commettre des délits de fuite. La maman de Sophia a perdu sa meilleure amie : " elle a été renversée à Marignane par un jeune qui a pris la fuite. Et de toute façon très souvent les auteurs ne sont pas solvables. Vers qui se retourner ?"

...et qui peuvent coûter cher

Selon le fond d'indemnisation des victimes, 60% des conducteurs qui roulent sans assurance ont moins de 35 ans, la même proportion a des revenus modestes, et 80% sont des hommes. Pour Patrick, même si l'on a des difficultés financières, c'est un pari très risqué : "si on n'a que des accrochages on peut s'arranger avec l'autre et le payer en liquide, mais si on renverse une maman, une personne âgée, ce n'est plus la même histoire."

Le Fonds de garantie des victimes rappelle que la loi impose que tout véhicule doit être assuré afin d'indemniser au minimum les tiers victimes de dommages corporels ou matériels en cas d'accident. Le défaut d'assurance entraîne une amende forfaitaire de 750 euros. La réponse pénale peut aller jusqu'à 7 500 euros d'amende assortie de peines complémentaires en cas de récidive.

En cas d'accident, le responsable non-assuré doit également rembourser au Fonds de garantie les sommes engagées pour l'indemnisation des victimes avec une majoration de 10%. "Ces sommes peuvent atteindre plusieurs millions d'euros", précise le Fonds de garantie des victimes.