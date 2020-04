Confinement : des trams en plus à partir de ce lundi sur la Métropole Orléanaise

On devrait voir un peu plus de tramways circuler à partir de ce lundi sur la Métropole orléanaise. Le gestionnaire Kéolys renforce la fréquence sur les lignes A et B.

A partir de ce lundi 27 avril, on pourra compter sur une rame de tramway toutes les 15 minutes contre 20 minutes ces dernières semaines. Kéolys, le gestionnaire du réseau des bus et tram de la Métropole d'Orléans, a constaté une légère augmentation du nombre de passagers depuis mardi dernier. Du coup, pour éviter d'avoir des rames trop chargées et pour respecter les distanciations sociales, la fréquence des tramways est augmentée. Mais, on est encore loin d'un retour à la normale. Cette fréquence reste celle d'un dimanche, même chose pour les bus.

Réseau gratuit et transport à la demande pour les soignants

Info trafic sur le site de TAO - Kéolys Orléans

Depuis le 2 avril et pour tout le mois, Orléans Métropole a mis en place la gratuité des bus et des trams. D'autre part, un service de transport à la demande est en place pour les personnels du CHRO. " Il voit sa fréquentation augmenter au fil des jours" assure la Métropole. La semaine dernière, il y a eu entre 30 et 50 réservations par jour. Depuis le 24 avril, un système de transport à la demande s'est également mis en place pour les personnels de 3 Ehpad de la Métropole et pour les agents d'un Service d'Aide et d'Accompagnement à domicile.

La direction du réseau TAO travaille actuellement à un retour progressif à la normale à partir du 11 mai avec le début du déconfinement. De nombreuses questions vont se poser sur sur le port du masque pour les usagers, sur les consignes sanitaires à respecter et notamment le nettoyage des bus et des tramways.