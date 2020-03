Confinement: des transports en commun presque à l'arrêt en Auvergne

Les déplacements sont désormais limités et les besoins en transport ne sont plus aussi importants. Les salariés des entreprises de transport doivent eux aussi éviter d'être exposés. Les transports en commun sont donc réduits de manière drastique en Auvergne.

A la SNCF

La desserte régionale annoncée pour ce mercredi est très réduite. Il n'y aura plus aucun train au départ de Clermont en direction de Lyon, Aurillac, Le Puy, Volvic, Montluçon, ou encore Nîmes. Quelques bus peuvent être mis en place par moment. Pas de TER non plus entre Clermont et Thiers, remplacés par des bus. Un seul aller-retour est maintenu entre Le Puy et Saint-Etienne.

Pour les autres lignes, les plus chargées, une desserte allégée est maintenue. C'est le cas entre Clermont, Vichy et Moulins (avec quelques bus en renfort) et entre Clermont et Issoire avec cinq allers-retours plus un Clermont - Arvant. C'est tout de même peu par rapport à la desserte habituelle.

Enfin les liaisons avec Paris se réduisent considérablement. Ce lundi, il n'y avait plus que cinq allers-retours au lieu de huit, il y en avait quatre ce mardi et il devrait y en avoir trois ce mercredi (départs de Clermont à 8H30, 13H30 et 17H28 - départ de Paris à 9H01, 14H01, 16H57). Une desserte ferroviaire limitée en Auvergne, qui ressemble à peu près aux plans de transport qui étaient en place il y a quelques semaines lors de la grève contre le projet de réforme des retraites.

Les bus

A Clermont, la T2C maintient pour le moment ses horaires de vacances pour ses bus et tramways, avec interdiction de monter à l'avant du bus et obligation d'emprunter les portes arrières.

A Aurillac, les bus seront très peu nombreux à compter de ce mercredi. Il n'y aura qu'un seul bus qui circulera sur chacune des cinq lignes urbaines avec fin du service à 19 heures. Les lignes péri-urbaines et la navette du centre-ville sont supprimées ainsi que le service de transport pour les personnes à mobilité réduite.

Les transports en commun restent assurés pour le moment à Vichy et Montluçon.

Et puis avec une circulation automobile réduite au minimum, plusieurs villes ont décidé d'autoriser le stationnement gratuit. C'est le cas par exemple à Clermont-Ferrand, Riom, Vichy. A Cusset, la zone bleu n'est plus en vigueur.