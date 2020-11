Confinement en Centre-Val de Loire : la SNCF réduit le nombre de trains en circulation

Après une première adaptation du trafic le 2 novembre pour cause de confinement, la SNCF va à nouveau réduire son offre de trains sur la région Centre-Val de Loire. Les études montrent une nette baisse de fréquentation, surtout aux heures creuses.

Dix jours après une première adaptation de son trafic pour cause de confinement, la SNCF va à nouveau réduire son offre de trains sur la région Centre-Val de Loire à partir de ce jeudi 12 novembre. Selon la SNCF, la fréquentation des trains Rémi est en nette baisse depuis le confinement, surtout aux heures creuses, "où les déplacements dérogatoires se produisent moins". Elle promet quand même de maintenir 70% de son offre habituelle, car "un certain nombre d’activités économiques sont préservées et les établissements scolaires restent ouverts".

Ce plan préserve les trains aux heures de pointe

La SNCF parle d'un service adapté, proposé en concertation étroite avec la région Centre-Val de Loire, Autorité organisatrice des transports, avec des fiches horaires déjà à jour sur les sites internet.

Circulation normale

Paris Bercy-Nevers

Deux trains sur trois en circulation

Paris-Orléans

Orléans-Blois-Tours

Tours-Vierzon-Bourges-Nevers

Tours-Saumur-Angers-Nantes

Tours-Chinon

Tours-Vendôme-Châteaudun-Paris

Orléans-Limoges

Vierzon-Bourges

Chartres-Courtalain

Tours-Loches

Pour le Paris-Chartres-Nogent le Rotrou-Le Mans, un train Le Mans-Paris est supprimé le matin en semaine, et une desserte est supprimée en soirée entre Paris et Nogent le Rotrou le lundi, mardi et jeudi.

Huit TGV par jour entre la Touraine et Paris

Pour les TGV, l'offre n'a pas variée. Elle est adaptée depuis le 2 novembre, dans le cadre d'un plan national de réduction du nombre de trains à grande vitesse. 40% des TGV entre la Touraine et Paris sont supprimés. Huit allers-retours par jour sont assurés contre 14 habituellement.