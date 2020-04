Confinement : l'UFC-Que Choisir réclame une baisse des tarifs des assurances auto

Depuis la mise en oeuvre du confinement le 17 mars pour freiner la propagation du coronavirus le trafic routier, et par conséquent les accidents de voiture et de moto, ont fortement diminué. Mais les économies réalisées par les assureurs ne sont pas répercutées sur les particuliers regrette l'UFC Que Choisir dans un communiqué publié ce lundi. L'association de défense des consommateurs réclament une révision des tarifs des assurances automobiles : 50 euros en moyenne pour les voitures, 29 euros pour les motos.

"La chute du trafic automobile et des accidents profite aux assureurs"

"Face à la crise budgétaire à laquelle les ménages sont confrontés, l'UFC-Que Choisir demande aux pouvoirs publics que les économies des assureurs bénéficient intégralement aux assurés", peut-on lire dans le communiqué. "Alors que les restrictions de déplacement du confinement sont sans précédent, les tarifs des assurances automobiles pour 2020 sont désormais obsolètes", juge l'association.

"Les consommateurs s’acquittent de près de 500 euros TTC par an et par véhicule au titre de leurs cotisations d’assurance automobile" rappelle l'UFC, et "les deux tiers des primes sont habituellement affectés (68 %) à l’indemnisation des sinistres". Pour l'association, "la chute du trafic automobile et des accidents profite (donc) aux assureurs".

Baisse des cotisations de 50 euros en moyenne

D'après les chiffres de la sécurité routière, le nombre d'accidents corporels a baissé de plus de 40% en mars. Mais l'UFC Que Choisir estime que ce chiffre, qui s'applique en partie à une période où le confinement n'était pas encore en place, est encore loin d'en donner la mesure. L'association estime à plus de 90% la chute des accidents à la suite des mesures contre le Covid-19.

En conséquence, l'association estime que le secteur devrait baisser d'au moins 1,7 milliard d'euros l'ensemble des cotisations. Selon les scénarios imaginés, ce montant pourrait monter jusqu'à 2,8 milliards. Quant au scénario médian, il évoque une baisse de 2,2 milliards d'euros, ce qui se traduirait en moyenne par une baisse de 50 euros pour les assurances automobiles et 29 euros pour les motos. Plusieurs assureurs ont déjà pris des mesures en ce sens, dont Maif et la Matmut, mais la fédération du secteur, la FFA, n'a pas pris position sur le sujet.